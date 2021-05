Hniličkův konec? Měl to udělat dřív, říká Janda

Hnilička odeslal v pondělí svou rezignaci premiérovi Andreji Babišovi, jako důvod uvedl přílišné pracovní vytížení neslučitelné s rodinným životem. Nijak svůj konec nespojoval s výsledky nedávného auditu, který měl podle serveru Seznam Zprávy ve fungování agentury odhalit významné nedostatky.

„Je škoda, že Milan Hnilička nerezignoval dříve, ačkoliv bylo jasné, že na řízení rezortu nemá," poznamenal na svém twitterovém účtu někdejší skokan na lyžích Jakub Janda. „Mohl si tak ušetřit pověst nejen svou, ale především zachovat kredibilitu úřadu, jakým je Národní sportovní agentura," dodal člen Poslanecké sněmovny.

Kejval byl náhlou Hniličkovou rezignací překvapený. „Nepřekvapilo by mě, kdyby tak učinil před měsícem. Teď už jsem myslel, že zůstane," poznamenal šéf ČOV s nevyřčenou obavou, co změna v čele agentury přinese.

„Každá změna způsobí určitou destabilizaci, neznám další strategii. Počkáme, koho vláda určí. Nicméně je ve vzduchu víc otázek než odpovědí. A z pohledu ČOV jsme nervózní, ještě jsme nedostali žádné prostředky. Proces je v běhu, věříme, že se to nezastaví. Rád bych ale Milanu Hniličkovi poděkoval, navždy bude zakladatel agentury a její první předseda," doplnil.

Kdo usedne do horkého křesla?

Spekulaci serveru Neovlivní.cz, že by měl na Hniličkovu židli usednout Filip Neusser, jenž je jediným protikandidátem Kejvala v blížících se volbách do vedení ČOV, současný předseda olympijského výboru nekomentoval. „Mám podobné informace jako vy, novináři, takže víc neřeknu. Byl by to zvláštní postup a nevím, do jaké míry se informace zakládá na pravdě. Nepředpokládám ale, že bychom kvůli tomu nejeli na olympiádu. Já na pana Neussera nijak nenasazoval, mediálně ani mimo," dodal Kejval.

Ve sportovním zákulisí už ovšem kolují i jména dalších možných kandidátů. Například Filip Šuman, který opouští pozici šéfa Českého florbalu, či prezident Svazu lyžarů ČR Lukáš Heřmanský. "Ptá se mě na to ze sportu hodně lidí, ale v tuto chvíli bych nabídku na předsedu NSA nepřijal," reagoval Šuman pro Sport.cz.

A po soutěži Česko hledá SuperStar tu máme akci Česko hledá předsedu @sportagentura.

V zákulisí padají jména

Filip Neusser (poz. hokej)

Filip Šuman (florbal)

Lukáš Heřmanský (lyžování)

a Karel Kovář (MŠMT). — Luděk Mádl (@LudekMadl) May 17, 2021

Jansta: Hnilička odvedl nejtěžší práci

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta Hniličkovu práci ocenil. „Zásadně se zasloužil o vznik Národní sportovní agentury, v poslanecké sněmovně a také před vládou její ustavení obhájil. Zároveň odvedl nejtěžší práci při nastavení struktury a organizace úřadu. Za tohle úsilí mu chceme poděkovat. Na rozdíl od ministerstva školství agentura zahájila chybějící širokou diskuzi se sportovním prostředí tak, jak to ukládá vládou schválená koncepce Sport 2025," uvedl Jansta.

Současně Jansta upozornil na chybějící ministerstvo sportu, po jehož vzniku ČUS dlouhodobě volá. „Poprvé od roku 2012 se administrativní procesy pro svazy, kluby a tělovýchovné výrazně zrychlily. Zároveň pandemická situace jasně ukázala na nutnost vzniku ministerstva sportu, jak to je ve vyspělých zemích. Ministerstvo sportu má totiž nejen rozdělovací funkci, ale také strategickou a koncepční, která tady dlouhodobě ve sportu chybí," doplnil šéf Unie.

