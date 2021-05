Špičkoví squashisté se dočkali, zahrají si v Praze. Do akce půjdou i ženy

Měsíc trvající čekání končí. V Praze se zase bude od středy hrát špičkový squash. Na Strahově odstartuje turnaj PSA Czech Pro Series III 2021. Do akce půjdou muži i ženy, pro které půjde o vůbec první akci v sezoně. „Turnaj bude hned půvabnější," usmívá se nasazená trojka Jakub Solnický. „Budu hrát po více než roce. Kdo by se netěšil?" září před akcí i jednička Eva Feřteková.

Koronavirová pandemie squash tvrdě zasáhla, ostatně jako většinu malých sportů. „Od října jsem se zúčastnil pěti turnajů, z toho jeden byl v Rakousku, druhý v Polsku a tří v Praze. Za normálních okolností bych stihl stejný počet za měsíc. Navíc bych hrál v několika ligách," popisuje Solnický, jak mu covid a omezení s ním spojená otočily život vzhůru nohama.

Žehrat na osud ale nechce, na turnajovém výpadku hledá pozitiva. „Jsem vděčný za to, že mohu být profesionálem a dělat to, co mě baví," zdůrazní. Tréninky sice byly občas ubíjející, když nemohl formu ukázat v zápase. „Měl jsem šanci zapracovat na fyzické stránce. Toto období v budoucnu zúročím," nepochybuje 26letý squashista.

Squashista Jakub Solnický bude reprezentovat ČR na mistrovství světa týmů.

Irena Vanišová

Naposledy hrál turnaj PSA před měsícem právě v Praze. Prvním kolem prošel hladce, ve druhém však narazil. „Věděl jsem, že pokud udělám dobrý výsledek, probojuji se do světové stovky. Asi jsem na to moc myslel. Teď se chci soustředit jen na to, abych turnaj vyhrál," neskrývá ambice Solnický.

Není největším favoritem, akci ozdobí dva borci z elitní TOP 100 – Angličan Robert Downer (91.) a Čech Martin Švec (97.). „Oba jsem už porazil. Pokud stabilizuji výkonnost a turnaj zvládnu po mentální stránce, nemusím se jich bát," doplňuje 107. hráč světa.

Na šanci číhá Kolářová

Na stejné příčce žebříčku figuruje v kategorii žen Evu Feřtekovou. Její příprava na akci nebyla jednoduchá. „V zimě jsem byla na operaci s kolenem, poté jsem se věnovala rehabilitaci. Nyní rozšiřuji pohyb podle toho, co koleno dovolí," líčí 36letá squashistka.

Času na rekonvalescenci měla dost, život na ženském okruhu utichl. „Pořádaly se jen velké turnaje, na ty se vzhledem k postavení na žebříčku nedostanu a systém kvalifikací už neexistuje," lituje.

Menší turnaje se sice občas konaly, ale byly uzavřeny pro hráče žijící v dané zemi. „Těším se na zápasy. Půjde pro mě letos o skutečně první možnost zahrát si PSA turnaj," zdůrazňuje Feřteková, jež by podle papírových předpokladů v hlavním městě neměla najít přemožitelku.

Bývalá česká squashová královna Olga Kolářová půjde opět do akce.

Irena Vanišová

Jedna pořádně silná soupeřka se ovšem v pavouku skrývá – Olga Kolářová. „Ola je naší stálicí, nejsem překvapená, že bude hrát," říká favoritka na adresu někdejší 44. squashistky světa, která se poslední léta věnovala mateřským povinnostem a rodině.

Turnaj na Strahově začíná ve středu v 10:00 prvním kolem mužů. Odpoledne v 16:00 se uskuteční čtvrtfinále. O den později jsou na programu všechny zápasy žen s výjimkou finále a semifinálové duely mužů (12:00). V pátek se odehrají obě finále (v 11 hodin ženské, v pravé poledne pak zamíří na kurt muži).