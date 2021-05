Tempo s nadějí, stopka pro Kotlářku, vedou Arrows

Repríza loňského finále mezi Arrows a Draky splnila vše, co slibovala. Do jejího průběhu sice zasáhlo počasí, ale všechna utkání se nakonec odehrála a fanoušci si mohli užít skvělý baseball. První duel v Ostravě vyhráli Arrows 9:7. Úvodní nedělní duel v Brně jim přinesl druhou výhru 5:3. Závěrečný duel byl ještě dramatičtější. Arrows byli jeden out od třetí výhry, ale domácí zvládli na dva outy získat v dohrávce 9. směny tři body a srovnat stav střetnutí na 7:7. Tie-break pak rozhodl čtvrtý hit Dubového v utkání, který znamenal výhru 8:7 pro Draky.

Neméně sledovaná byla série mezi Nuclears a Tempem, tedy týmů z šestého resp. sedmého místa tabulky, která mohla napovědět o dalším vývoji boje o postup do TOP6 mezi těmito týmy. Sobota v Třebíči skončila na zápasy smírně, třetí zápas se hrál v neděli v Praze a rozhodnout ho musel až extra inning. Hráči Tempa získali těsnou, ale velmi důležitou výhru 13:12.

Baseballisté Arrows Ostrava v akci.

baseball.cz, Lenka Brožová

Olympia začala sérii s Eagles výhrou 4:1. Sobotní utkání patřilo Eagles, vyhráli 3:0. Třetí zápas skončil 6:5 ve prospěch pražského celku.

Neméně zajímavá byla série mezi Hlubokou a Hrochy. Hluboká nejprve vyhrála jasně 6:0. Ve druhém zápase se karta obrátila - 7:0 pro Hrochy. O vítězi série tak rozhodlo poslední střetnutí v Brně, domácí zvítězili 12:8. Hroši si upevnili pozici pro TOP6, Hluboká už se pomalu může radovat ze splnění svého prvního předsezonního cíle.

Série mezi Bleskem a Kotlářkou potvrdila letošní špatnou formu loni bronzového celku. Sobota v Jablonci patřila nováčkovi 14:5 a 7:1. V neděli na domácí půdě Kotlářka uspěla 4:2. Blesk má na svém kontě 6 výher.

Extraliga pokračuje hned v úterý a ve středu, do ochozů už mohou za dodržení hygienických pravidel diváci.

Baseballová extraliga: Pátek Arrows Ostrava - Draci Brno 9:7 Olympia Blansko - Eagles Praha 4:1 Sobota Blesk Jablonec - Kotlářka Praha 14:5 a 7:1 Sokol Hluboká - Hroši Brno 6:0 a 0:7 Třebíč Nuclears - Tempo Praha 1:4 a 7:1 Eagles Praha - Olympia Blansko 3:0 Arrows Ostrava - Draci Brno odloženo Neděle Eagles Praha - Olympia Blansko 6:5 Draci Brno - Arrows Ostrava 3:5 a 8:7 (v 10. směně) Hroši Brno - Sokol Hluboká 12:8 Kotlářka Praha - Blesk Jablonec 4:2 Tempo Praha - Třebíč Nuclears 13:12 (v 10. směně)