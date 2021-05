Frintová náročný triatlon v Arzacheně nedokončila, Kuříková byla třináctá

Kuříková za vítěznou Němkou Marlene Gomezovou-Islingerovou zaostala o minutu a 43 sekund a cyklistická část, na níž závodnice absolvovaly třikrát stoupání s převýšením přes sto metrů, jí dala zabrat. "Ten náročný kopec opravdu hodně ovlivnil závod. Už při prvním výjezdu několik holek slezlo z kola a ze závodu odstoupilo. Pro mě to byla nová zkušenost, ve Světovém poháru jsem něco takového ještě nezažila," uvedla Kuříková v tiskové zprávě svazu.

Česká jednička a prakticky jistá olympionička Frintová vzdala po prvním okruhu v době, kdy byla součástí třetí skupiny závodnic. "Startovat s číslem 1 není většinou žádná výhoda, což se potvrdilo. V prvním okruhu měla přede mnou americká závodnice děsivý pád, který mě připravil o pozici ve skupině. Jelikož pak už nebylo moc o co bojovat, rozhodla jsem se ušetřit síly na příští týden, kdy mě čeká závod mistrovství světa v Leedsu," konstatovala devatenáctka světového žebříčku.

Marlene Gomez-islinger GER WINS #ArzachenaWC - first ever medal in a World Triathlon Cup!

Julie Derron SUI earns a remarkable silver medal

Verena Steinhauser ITA claims bronzehttps://t.co/JwsigQVZc7 pic.twitter.com/i7Q3ca0cB4 — TriathlonLIVE (@triathlonlive) May 29, 2021

Závod mužů vyhrál britský stříbrný olympijský medailista z Ria Jonathan Brownlee a s ním i s dalšími hvězdami se Grebík ještě v cyklistické části držel v přední skupině. "Pro mě to byl zážitek. Nevěřil jsem tomu, že jsem tam s nimi. Byl jsem na takových pozicích poprvé, tak jsem sledoval, jak se jezdí vepředu," líčil Grebík, který i do běžecké části vyrazil v kontaktu s nejlepšími. Do cíle doběhl minutu a půl po vítězi. "Ještě nemám natrénováno na to, abych hned z depa běžel úplnou hranu. Takže se tam udělala malá mezera. Jak foukalo, už to nešlo moc dotáhnout," konstatoval.