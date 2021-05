Hluboká a Hroši mají jistý postup

V osmém extraligovém kole bojovali na dálku o postup do TOP6 baseballisté Tempa Praha a Nuclears Třebíč. Lépe se dařilo Tempu. Pražané hráli s Olympií Blansko a první duel patřil jasně jejich nadhazovači Marku Minaříkovi. Pomohl k výhře 10:0. Tempo udrželo v obraně nulu i ve druhém utkání a slavilo výhru 5:0. Třetí duel vyšel lépe Olympii, zvítězila 7:4.

Nuclears Třebíč měli za soupeře Sokol Hluboká. Nováček potřeboval k potvrzení postupu získat do konce základní části jednu výhru, pro jistotu zvítězil hned třikrát... „Musím celý tým pochválit. Hráče, trenéry, starší kluky, kteří mladé učí za pochodu, realizační tým, protože myslím, že i pořadatelství zvládáme skvěle. Splnili jsme si cíl dostat se do TOP 6 a teď už všechno bude jakoby bonus navíc. Průběh základní části ukázal, že na extraligu máme, že můžeme hrát s těmi nejlepšími," raduje se předseda Sokola a dlouholetá opora týmu David Šťastný. Nuclears stále mají naději na postup.

Jistotu TOP6 mají již Hroši Brno, kteří získali po boji dvě výhry v sérii s Bleskem Jablonec. O tom, kdo vyhraje úvodní duel, musel rozhodnout až tie-break, ve kterém byl úspěšnější nováček soutěže, nakonec zvítězil 12:11. Druhý zápas byl jednoznačný a Hroši ho vyhráli 10:1. Třetí utkání přineslo útočný zápas, ve kterém padlo dohromady osm homerunů. Výhru 13:11 nakonec vybojovali Hroši díky třímetovému odpalu Davida Fialy na plné mety v 9. směně. „V začátku jsme se trochu trápili, moc nám to nešlo na nadhozu, byly tam nějaké homeruny, ale povedla se nám jedna směna. Pak jsem dal triple a jsme v TOP6."

Baseballisté Sokola Hluboká šli z Alšovy jihočeské galerie rovnou na trénink

Sokol Hluboká

Těžká série čekala trápící se Kotlářku - souboj s lídrem tabulky Arrows. Páteční zápas byl jasnou záležitostí nejlepšího útoku extraligy, který vyhrál jasně po 5 směnách 16:0. Druhý zápas už neměl tak jednoznačný průběh. Kotlářka se držela do 8. směny, ale pak jí úplně nevyšlo střídání nadhozu a nakonec podlehla 3:9. Grandslam v utkání trefil Jakub Malík, svou dvoustou metu zdarma v extralize zaznamenal Jakub Kubica. Nejvyrovnanější byl třetí duel, ve kterém vyhrála Kotlářka díky walk-off homerunu svého hrajícího coache Scotta Muleharna 4:3.

Zajímavou sérii odehráli Draci Brno s Eagles Praha. Úvodní duel jasně ovládli obhájci titulu a vyhráli jasně 10:1. Odveta v Brně se ale Pražanům vydařila. Díky šesti bodům v 8. směně vyhráli 7:2. Třetí utkání rozhodla první půlsměna, ve které Draci bodovali hned sedmkrát, a nakonec se radovali z hladké výhry 11:0. „Pokud v první směně dostanete 7 bodů, a ještě jste se nedostali ani na pálku, tak je to nepříjemné. Těžko se s tím bojuje. Ale je lepší, když se nám to stalo teď, než kdyby to přišlo v TOP6," říká trenér Eagles Vladimír Chlup.

Výsledky baseballové extraligy: Olympia Blansko - Tempo Praha 0:10, 0:5, 7:4 Draci Brno - Eagles Praha 10:1, 2:7, 11:0 Arrows Ostrava - Kotlářka Praha 16:0, 9:3, 3:4 Sokol Hluboká - Nuclears Třebíč 11:5, 3:2, 2:1 Hroši Brno - Blesk Jablonec 11:12, 10:1, 13:11