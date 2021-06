Čeští karatisté ze světové kvalifikace v Paříži do Tokia nepostoupili

Čeští karatisté se neprobojovali ze světového kvalifikačního turnaje na olympijské hry. V Paříži bylo maximem výpravy druhé kolo, alespoň jeden duel vyhráli a mezi 32 nejlepších postoupily Lucie Veithová (do 61 kg) a Martina Šáchová (nad 61 kg), z prvního kola v disciplíně kata prošla také Veronika Mišková. Bronzová medailistka z nedávného mistrovství Evropy na jedenáctém místě dosáhla v Paříži nejlepšího českého výsledku.

Postupu se ve francouzské metropoli nedočkali ani Matteo Tamborlani (kata), Dominik Kočandrle (do 67 kg), Jáchym Tinavský (do 75 kg), Ondřej Bosák (nad 75 kg) a Adriana Crhonková (do 55 kg). Účast v Tokiu si vybojovali pouze medailisté.