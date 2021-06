Pražský baseballový týden slaví 40 let

Jubilejní, již 40. ročník, mezinárodního turnaje Pražský baseballový týden se odehraje v areálech Eagles a Tempa ve dnech 22.-26. června. Turnaje se zúčastní osm týmů, které jsou rozděleny do dvou skupin. „Měli jsme obavy, jestli turnaj vůbec uskutečníme, jestli budeme moct pozvat diváky, jestli přijedou týmy. Ale zvládli jsme uspořádat turnaj loni a věřili jsme, že se nám to podaří i letos, když slavíme 40 let jeho trvání,“ říká předseda ČBA Petr Ditrich.