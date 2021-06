Španělská pohádka českého badmintonisty. Z kvalifikace až do finále!

Letošní olympiáda nevyjde, na té další už by měl mít vysoké ambice. Jan Louda ukázal svůj potenciál. Velký talent nejrychlejšího raketového sportu se probojoval z kvalifikace až do finále turnaje Iberdrola Spanish International. V něm nakonec podlehl 1:2 domácímu matadorovi Pablu Abianovi, který vyhrál Evropské hry 2015.

Český badminton vystrkuje růžky, zásluhu na tom má především Jan Louda, jenž se probojoval až do finále prestižního turnaje ve španělské La Nucii, na předměstí známého letoviska Alicante. Turnajem, který se řadí do kategorie International Challenge se musel prokousávat už z kvalifikace, i o to je úspěch na akci, kde startovali také hráči ze čtvrté a páté desítky světového rankingu, cennější.

Svou parádní cestu turnajem odstartoval mladík, který se připravuje v nově vybudovaném Národním centru v Plzni, už v kvalifikačním pavouku. Osm zápasů za čtyři dny, to je porce, kterou musel na jihu Španělska dvojnásobný český šampion absolvovat.

Český badmintonista Jan Louda na tréninku v Národním centru v Plzni.

Louda, jenž se v současné chvíli nachází na 190. příčce světového žebříčku, zdolal cestou do finále například Dána Christophersena, který je ve světovém rankingu na 78. příčce, hned v dalším kole dokonce Španěla Luise Peňalvera, ještě o deset příček lépe postaveného. "Víc jsem se bál čtvrtfinále s Christophersenem, oba jsme byli brutálně unavení, měli jsme mezi zápasy snad jen necelé tři hodiny pauzu. Christophersen má navíc fantastickou práci raketou kolem těla. V prvním setu jsem prohrával snad 19:14. To, že jsem úvodní sadu dokázal otočit, bylo klíčem k výhře," vrátil se plzeňský rodák k cennému skalpu představitele silné dánské badmintonové školy.

"Na semifinále jsem si dost věřil, moc mi pomohlo, že s námi začal spolupracovat trenér Martínez, který mě na svého krajana, kterého výborně zná, perfektně připravil. Věděl jsem, že není moc jistý na servisu a že, na rozdíl od Dána, nemá tak dobrou práci raketou kolem těla," poukázal také na fakt, že do českého badmintonu přišla posila ze zahraničí. Mladý trenér Oscar Martínez bude pomáhat hlavně při výchově talentů, turnaj v domácím prostředí si ale ujít nenechal a pomohl tak i v seniorské kategorii.

Ve finále pak český hráč otáčel duel s vítězem evropských her Pablem Abianem. V posledním setu ještě v úvodu vedl, vypadalo to na španělskou jízdu se šťastným koncem. Pak ale přišly nevynucené chyby a pro triumf si došel favorizovaný Španěl.

Dvojnásobný mistr ČR Jan Louda na tréninku v Plzni.

"Budeme si muset ještě s trenérem sednout a rozebrat to, za stavu 10:7, těsně před pauzou, jsem zbytečně tlačil. Ve třetím setu jsem udělal nejvíce nevynucených chyb. I když byl turnaj fyzicky náročný, tak jsem se i ve finále cítil dobře, spíš to bylo o těch chybách v závěru," nazval příčiny porážky dvaadvacetiletý Západočech.

Na španělském podniku se také setkal s tím, že se hráči museli rozehrávat v rouškách. "Dalším zvláštním opatřením bylo, že trenéři nemohli na kurt, ale my jsme museli za nimi, k jejich židlím," poukazoval na specifika turnaje svěřenec reprezentačního trenéra Josefa Rubáše.

Pochvaloval si také přínos trenéra Martíneze. "Obrovsky mi pomohl, v každém zápase jsem se cítil sebevědomě, sedla mi i hala, cítil jsem nový impuls," nešetřil chválou na zahraničního kouče talentovaný Čech, který se teď vrhne do studia a turnaje začne objíždět zase až v srpnu.

V dalším olympijském cyklu bude právě on tím, na koho se bude upínat pozornost badmintonové veřejnosti. Takový hráč tu nebyl dlouho, český badminton by se díky němu mohl jednou dočkat své první seniorské medaile z velké akce. Taková je ostatně i vize a cesta, kterou si Český badmintonový svaz vytyčil.