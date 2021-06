Začíná evropský softbalový šampionát. Pálkař Klas bere jen zlato

Česko je softbalovou velmocí starého kontinentu. Vyhrálo poslední čtyři šampionáty, dvanáctkrát bylo ve finále a jen dvakrát z něj odcházelo poraženo. „Jsme zase dobře naladěni. Těší nás, že se turnaj vůbec uskuteční. Dlouho to vypadalo, že bude kvůli koronaviru zrušen," uvedl Mikuláš Klas po příjezdu do Ledenic, kde bude v pondělí rozehráno XV. mistrovství Evropy. Jeho pozice v reprezentaci se od poslední vrcholné akce změnila. Ještě před dvěma roky platil za naději, po radikální obměně kádru se musí zhostit role lídra. „Nedá se nic dělat. Už na to mám věk. Takový je koloběh týmu i života," usmál se 28letý pálkař.