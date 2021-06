Softbalista Holobrádek vyhlíží na šampionátu zlato. Individuální ceny neřeší

Softbalista Holobrádek si finále ME nenechá ujít, chce zlato.

Břeclavský rodák před bitvou o titul rozdával úsměvy, o den dřív byla ale jeho nálada na bodu mrazu. „Zprávy o tornádu mě pořádně vyděsily," přiznal. Jakmile to šlo, volal domů. „Nejdotčenější oblasti leží deset kilometrů od nás. Ulevilo se mi, když jsem zjistil, že se nejbližším nic nestalo," líčil Holobrádek. Později k němu prostřednictvím sociálních sítí prosakovaly další informace. „Vím o jednom klukovi z našeho skautu, kterému odletěla střecha. Hlavní je, že nebyl zraněný," oddechl si.

Do zápasu s Dány ale v pátek Holobrádek nenastoupil, náležitě jej ale prožíval a fandil. „Byly to daleko větší nervy, než pokud sám hraji," popisoval 23letý softbalista a vysvětlil to, že v týmu chyběl. „Dohodli jsme se tak s trenéry. Klukům jsem věřil, nepochyboval jsem o tom, že skóre otočí," vrátil se k pocitům za stavu 1:5 pro soupeře. I ten nechal sedět oporu v podobě Kima Hansena.

Jinak byla sestava Dánů kompletní, což Holobrádkovi skýtalo dokonalý studijní materiál. „Ničím mě nepřekvapili. Dobře se známe. O tituly z mistrovství Evropy už spolu hrajeme několik let," sdělil Čech. Strach mít rozhodně nebude, respekt cítí ale ke všem protivníkům. „Jejich nejlepšími pálkaři jsou bratři Terkelsenové. Na ně si budu dávat o něco větší pozor. S trenéry jistě vymyslíme vhodnou taktiku, jak jejich sílu eliminovat," prozradil nadhazovač, který soupeřům zatím na šampionátu nepovolil ani jeden odpal.

Tuto statistiku Holobrádek nepřeceňuje. „Házel jsem jen proti slabším týmům. Všichni Dánové jsou o stupeň výš," komentoval své dosavadní výkony. Na nadhazovací prkno dnes vykročí s jinými plány. „Individuální statistiky a ceny jsou příjemné, ale pokud Dánové ve finále desetkrát odpálí a my stejně vyhrajeme, budu se radovat. Přijeli jsme si sem jen pro zlato," potvrdil za celou reprezentaci její zlatý cíl.

Češi si před turnajem stanovili dva cíle. První, letenky na mistrovství světa, už splnili. „Uspět na Novém Zélandu je náš dlouhodobý úkol. Jakmile jsme tam postoupili, ulevilo se nám. Rozhodně to neznamená, že jsme spokojeni," zdůraznil Holobrádek. Ve finále prý bude důležité nezaspat úvod. „Nesmíme dělat zbytečné chyby. O vítězi opět rozhodne pálka. Klukům se na ní mimořádně daří, určitě trefí nějaký homerun."