Novým předsedou Antidopingového výboru je Janák, advokát sportovců i federací

Novým předsedou Antidopingového výboru ČR je právník Jiří Janák. Sedmatřicetiletý rodák z Olomouce nejen v dopingových kauzách zastupoval sportovce i mezinárodní federace. Do funkce ho dnes jmenoval předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser. Janák v čele antidopingového výboru nahradil Petru Volkovou, která se do výběrového řízení nepřihlásila.

Neusser ji podobně jako další vedoucí pracovníky začátkem června krátce po nástupu do funkce odvolal, protože chtěl nové výběrové řízení. "Výběrového řízení se zúčastnilo pět kandidátů, poměrně kvalitních. Musím říct, že rozhodování bylo těžké. Jsem rád, že se mezi odborníky našel velký odborník pan doktor Janák, který má zkušenosti i ze zahraničí a je jeden z nejlepších právníků na antidopingové právo," řekl dnes Neusser veřejnoprávním médiím.

Janák se sportovnímu právu věnuje více než deset let. "Od roku 2010 do dneška jsem byl účastníkem asi stovek disciplinárních řízení, kde jsem zastupoval většinou sportovce, kteří byli obviněni z dopingu. Na druhou stranu mám zkušenosti ze zahraničí, kdy jsem zastupoval mezinárodní sportovní federace zase v pozicích jakoby prokurátora. To znamená, kdy jsem byl napak proti těm sportovcům. Ještě třetí pohled mám na doping a to je z pohledu předsedy disciplinární komise," popisoval.

Jako právník byl i u nejsledovanějších kauz uplynulých let. "Spolupracoval jsem na případech našeho nejlepšího cyklisty. Zastupoval jsem Martinu Sáblíkovou, i když to samozřejmě nebyla antidopingová kauza, ale ta známá věc s těmi kvalifikačními kritérii na OH v Riu," přiblížil s tím, že zastupoval i řadu zahraničních sportovců nebo Mezinárodní motocyklovou federaci.

V roli předsedy antidopingového výboru se chce zasadit o respektování práv sportovců. "Musíme si uvědomit, že doping je sice potřeba stíhat, ale je potřeba respektovat nějaká základní práva těch sportovců v rámci těch disciplinárních řízení, což se bohužel v tuhle chvíli neděje," řekl.

Když obhajoval sportovce, nelíbilo se mu, jak k nim antidopingový výbor přistupuje. "Když sportovec nedokáže přítomnost zakázané látky vysvětlit, je trest na místě. Ale jsou i případy, kdy sportovec prokáže obhajitelný důvod, jak se mu ta zakázaná látka do těla dostala. Pak je k tomu nutné přistupovat z tohoto hlediska a ne paušálně říct, že všichni, komu byla nalezena zakázaná látka, jsou podvodníci," poznamenal.

Chce se zamyslet nad koncepcí rozhodování dopingových sporů. Mělo by se podle něj vyjasnit postavení Arbitrážní komise Národní sportovní agentury, která je nyní poslední instancí v Česku pro dopingové kauzy. "Nejprve se seznámím s fungováním antidopingového výboru, z toho pak vyplynou další věci," dodal.

Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) je nejvyšší orgán a výhradní odborné pracoviště s celostátní působností zabezpečující antidopingový program ČR. Tento odborný garant pro dopingovou problematiku vznikl v roce 1999 jako státní příspěvková organizace a jeho zřizovatelem je od 1. 1. 2020 Národní sportovní agentura.