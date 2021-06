Bundesliga! To je jiný svět, prozrazuje po skvělém úspěchu badmintonista Mendrek

Trénoval v akademiích v Indonésii nebo Malajsii. Vyzkoušel si německé národní tréninkové centrum, teď trénuje v Plzni, kde se podařilo Českému badmintonovému svazu vytvořit projekt, ve kterém nejlepší čeští hráči trénují společně. Přesně po vzoru badmintonově vyspělých zemí. Na skok ale vždy odjíždí do Německa, kde už třetím rokem hraje jednu z nejkvalitnějších soutěží v Evropě, německou Bundesligu.

„Zpětně si uvědomuji, jaké jsem měl štěstí, že jsem se sem dostal. Bylo to na základě mých kontaktů, protože jsem působil v německém národním centru, kde jsem trénoval a zároveň asi také díky tomu, jaký jsem. V klubu ví, že bych nikdy nic nevypustil, umím povzbudit druhé a týmové soutěže mám navíc moc rád," říká k angažmá v Severním Porýní-Vestfálsku pětadvacetiletý rodák z Českého Těšína.

Nejvyšší soutěž u našich západních sousedů probíhá dlouhodobě, letos však byl ročník kvůli pandemické situaci úplně jiný. Smrskl se do dvou červnových víkendů. „Bylo ale neuvěřitelné, jak se k tomu můj klub postavil, dostával jsem celou dobu normálně plat," váží si velké štědrosti badmintonista, který se v jednom dresu setkává s nejlepšími hráči Evropy.

Badmintonová hala německého klubu 1. BC Wipperfeld.

Adam Mendrek

„Máme v týmu deblistu Marka Lamsfusse, který se dostal do finále letošního evropského šampionátu, který by podle mě i vyhrál, bohužel do něj kvůli pozitivnímu testu na covid nemohl společně s Marvinem Seidelem nastoupit," vrací se k nepříjemné situaci z Kyjeva Mendrek a pokračuje. „Je to legrace hlavně u snídaně, kdy poslouchám snad osm světových jazyků. Slyším němčinu, angličtinu, mandarinštinu, švédštinu, čínštinu, finštinu a další," naráží na hodně mezinárodní složení celku 161. badmintonista světa.

„Není tajemstvím, že máme asi nejvyšší rozpočet v soutěži, dostali jsme se do finále, kde nás čekal Bischmisheim. Trochu nás zaskočili změnou v sestavě, kterou udělali na poslední chvíli, navíc jsme věřili, že úvodní dva debly bychom mohli vyhrát. Těsně jsme je nakonec ztratili a pak už to bylo těžké," vrací se k nedávné porážce ve finále Bundesligy badmintonista, který nově kombinuje dvouhru také se čtyřhrou.

„Moc takových univerzálů není, hodně hráčů kombinuje debl a mix, ale z těch lepších, co mají dvouhru a čtyřhru, si vybavuji snad jen Francouze Popova," připomíná, že se pustil do projektu, který je ve světě badmintonu poměrně nezvyklý.

„V Národním centru v Plzni máme skvělé podmínky, jsem moc rád, že se český badminton vydal touhle cestou, protože podle mě žádná jiná není," naráží na fakt, že od letošního roku mají nejlepší čeští badmintonisté základnu v Plzni. „S Ondrou Králem navíc máme velké ambice, chceme se dostat do TOP 50 na světě," netají vysoké cíle Mendrek.

Ostatně, kdyby je neměl, tak by to nebyl on. Možná i proto je v celku 1.BC Wipperfeld tak moc ceněný....