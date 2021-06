Volební den. Jasný triumf Kejvala, okamžitá kritika a pozice pro Hniličku

Zatímco Zdeněk Haník, Libor Varhaník, Roman Kumpošt a Filip Šuman pokračují ve svých místopředsednických pozicích, do nové role bez přidělené gesce původně nominoval Český svaz ledního hokeje bývalého šéftrenéra a manažera rozvoje ledního hokeje Slavomíra Lenera.

Před aktuální volbou ale svoji nominaci změnil a kandidoval Hnilička, bývalý gólman a ještě nedávno předseda Národní sportovní agentury. „Bylo to rozhodnutí svazu, my ho respektujeme,“ prohlásil Kejval. Hnilička v květnu v NSA rezignoval, což zdůvodnil enormním vytížením.

Volby nového vedení ČOV měly v minulosti proběhnout už čtyřikrát, dvakrát byly odloženy kvůli pandemii koronaviru, dvakrát kvůli předběžným soudním opatřením. Ani úterní volba dlouho nebyla jistá. „Udělali jsme vše pro to, aby k dalšímu odkladu nemohlo dojít včetně některých kompromisů,“ říkal Kejval, jenž byl zvolen na své třetí volební období.

„Moc mě těší podpora od pléna. Byli jsme přesvědčeni, že problém není ve vedení olympijského výboru, ale čistě legislativní,“ uvedl Kejval.

Samotné plénum proběhlo bez ostřejších ataků, debaty se spíše točily na odlišných právních výkladech stanov ČOV. Nejaktivnější byl právník a předseda Autoklubu ČR Jan Šťovíček, jenž neuspěl ve volbě místopředsedy proti Hniličkovi. Zvolení Kejvala ale ihned kritizoval předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Kritický Jansta

„Za předsedu olympijského výboru je zvolený člověk, který prokazatelně lže a praktikoval korupční jednání, když ČOV opakovaně zval, hostil a obdarovával na olympijských akcích řadové úředníky ze státní správy, kteří rozhodovali o dotacích,“ uvedl Jansta.

Kejval nepočítá s tím, že by se s jeho znovuzvolením situace v českém sportu uklidnila, nevylučuje ani další žaloby. „To je nekonečný proces, už jsem si na to zvyknul. Blížíme se k americkému justičnímu modelu, jen by bylo fajn, aby soudy byly o trochu rychlejší a my věděl, na čem jsme,“ dodal.