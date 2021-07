Česko - Izrael 2:0 České softbalistky berou na ME třetí místo!

České softbalistky skončily na mistrovství Evropy v Itálii na třetím místě. Rozhodla o tom sobotní výhra nad Izraelem 2:0. Češky tak vybojovaly osmou medaili na evropském šampionátu, z toho šestou bronzovou. Klíčová v duelu byla pátá směna, ve které Jana Furková odpalem do vnějšího pole zařídila dva body. Duel pak úspěšně doházela Kateřina Kindermannová. „Bylo to drama, ale holky nadhazovačku dokázaly prostřelit. Doufám, že v dalších letech do toho šlápneme víc a posuneme se o kus dál," prohlásil Vojtěch Albrecht, trenér reprezentace.

Radost v podání českých softbalistek poté, co na ME vybojovaly třetí místo.

Skvělý výkon proti Izraelkám předvedla nadhazovačka Veronika Pecková, která soupeřkám rozdala 13 strikeoutů a odházela šest směn. Izraelské softbalistky se proti ní nedokázaly prosadit a nepřipsaly si žádný úspěšný odpal. Naopak Češky předvedly sedm hitů, ten nejdůležitější dala Jana Furková v páté směně. Díky tomu mohly Barbora Saviola a Kristýna Malá doběhnout pro dva body.

„Zápas byl naprosto skvělý, emočně vypjatý. Jsem ráda, že se nám to podařilo dotáhnout. Pro nás je to odměna za práci, kterou děláme. Jsem ráda, že jsem měla tu příležitost rozhodnout. Důležité bylo, že jsme měli lidi na metách, s tím se mi dobře pracuje," popsala Furková, která se prosadila proti nadhazovačce Nicole Justmanové. „Věděla jsem, že je rychlejší, takže jsem upravila trochu taktiku. Čekala jsem jen na hezčí balon a věřila si."

České softbalistky tak v Itálii získaly bronzovou medaili. Dosavadním maximem na evropských šampionátech byla dvě druhé místa z roku 1999 a 2001. „Myslím, že si medaili zasloužíme. Postupně se můžeme v dalších ročnících dostat do finále," popisovala Pecková, kterou v poslední směně vystřídala talentovaná nadhazovačka Kindermannová. „Já jsem si to moc užívala, byla jsem ráda, že to někdo jiný za mě zavře. Povedlo se to."