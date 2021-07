Atraktivní mítink jezdců všestrannosti v Pardubicích! Bude s mezinárodní účastí

Jen pár dní před zahájením letní olympiády v Tokiu se do Pardubic sjedou elitní jezdci všestrannosti. Kombinaci tří disciplín drezury, parkurového skákání a terénní zkoušky nabídne místní hipodrom už tento týden od 16. do 18. července. Ve městě perníku by mělo startovat více než 170 sportovních dvojic.