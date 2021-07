Británie oplákává smrt legendárního šampiona. Vypil i 62 piv za den a vážil 200 kilo

Viking, jak se legendě přezdívalo, trpěl celou řadou zdravotních problémů. Dříve přiznal, že v jedné etapě svého života pil 25 piv denně a vážil téměř 200 kilo.

Rodák z Bristolu se letos v lednu nakazil koronavirem a už tehdy se svěřil, že má ze smrti velký strach.

„Je to nejděsivější věc, které jsem kdy čelil. Nejvíc se bojím toho, že se jednoho dne vzbudím, nebudu schopen dýchat a budu zaparkovaný někde vzadu v ambulanci, aniž bych mohl vidět svoji ženu, děti. Přemýšlím nad tím, o co přijdu, pokud mě virus porazí. Třeba o to, že neuvidím vyrůstat svá vnoučata. Doufám a modlím se za to, abych se z toho dostal," dělil se o své pocity v rozhovoru pro deník The Sun.

Former BDO world darts champion Andy Fordham has died at the age of 59.



'The Viking' won the tournament at the Lakeside 17 years ago, after four previous semi-final defeats. — BBC Sport (@BBCSport) July 15, 2021

Fordham podle britských médií zemřel ve čtvrtek v blízkosti svojí manželky Jenny.

Viking nastoupil k poslednímu profesionálnímu zápasu v roce 2018 na World Masters. O dva roky později byl hospitalizován kvůli problémům se střevy.

Andy Fordham’s first 3 darts back on the big stage at the 2015 Grand Slam, resulted in him hitting a 180!



Unbelievable 🙌 RIP Legend 💔😢🎯 pic.twitter.com/u08RVY3viZ — Joe Williams (@Joewillo180) July 15, 2021

Příšerná životospráva ale zkrátka k jeho osobnosti neodmyslitelně patřila. Hrozby lékařů, že si nadměrným pitím alkoholu ničí zdraví, nezabíraly.

Sám se svěřil, že při oslavě prvního výročí své svatby vypil 62 piv. O tři roky později pak oznámil, že s pitím piva skončil. Přešel na víno, a to tak, že konzumoval i šest lahví denně.

Ani s jídelníčkem si velké starosti nedělal. „Zpětně si uvědomuji, že jsem byl asi alkoholik. Neuměl jsem to zastavit. Myslel jsem, že to mám pod kontrolou. Ale nebyla to pravda," uvedl dříve v rozhovoru pro Daily Mail.

Devastating news. Andy Fordham was a darting legend, and a true gentleman of the game.



RIP 'The Viking' 💔🎯 — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) July 15, 2021

Alkohol mu prý pomáhal při soustředění na sportovní výkon. Nepotrpěl si na psychologickou přípravu s odborníkem či relaxační hudbu. „Před zápasem jsem relaxoval s 25 lahvemi piva a šesti kusy steak n' kidney pie (tradiční anglický masový koláč s hovězím a ledvinkami zalitými pivem)," prozradil svůj recept na úspěch v roce 2005 v rozhovoru pro Daily Telegraph.

„Pamatuji si svůj první světový šampionát. Před prvním zápasem jsem strašně chlastal. A to nejhorší, co se mi mohlo stát, bylo, že to fungovalo," vysvětlil počátky svých špatných návyků, které se staly jeho prokletím.