Pořádně drsné léto! Bobisté nabírají sílu na olympiádu, pomáhá i netradiční disciplína

Sportovní svět žije olympijskými hrami v Tokiu, jenže nezahálejí ani vyznavači zimních sportů. Už za sedm měsíců se totiž koná zimní olympiáda v Pekingu. Tvrdě do těla si tak dávají i čeští bobisté Dominik Dvořák, Jan Šindelář, Dominik Suchý a Jakub Nosek. Kromě trenažeru v pražské Stromovce, zařadili do přípravy i netradiční disciplínu. V přiloženém videu se podívejte, jak si kvarteto českých siláků vedlo.

„Jsme v půlce přípravy, trénujeme v posilovně, na stadionu a na trenažéru na Olympu. K tomu máme pár soustředění, na která odjíždíme většinou do Polska, protože máme polského trenéra," vykládá pilot českého bobu Dominik Dvořák, jak vypadá program českých reprezentantů.

Hlavním cílem je stejně jako v jiných letech během léta nabírání síly a rychlosti, ty pak budou základem pro další snažení v olympijské sezoně. „Musíme být co nejrychlejší a nejsilnější, trénink je logicky velmi náročný," přibližuje Suchý. „Potřebujeme, aby to na ledě odsýpalo. Takže jsme teď co nejvíce v posilovně a na atletickém ovále. A také trénujeme nástup do bobu na trenažéru," přiznává Nosek, že kvarteto dostává zabrat.

Čeští bobisté v rámci přípravy n aolympiádu využívají i nové automobily.

Sport Invest

V rámci silového tréninku si bobisté mohli vyzkoušet i jednu novinku. Snažili se roztlačit automobil Toyota RAV4. Jeden a půl tunové SUV jim dobře supluje jejich půltunový bob. „Roztlačit auto nebylo tak těžké, jako na maximální rychlost roztlačit bob. Ačkoli je naše SUV třikrát těžší, díky kolům jej roztlačíme," usmívá se Jakub Nosek. Bobovému týmu zajistila dva automobily společnost AUTOBOND GROUP a.s.

Za volantem automobilu je ze čtveřice nejčastěji Dominik Dvořák. „Když někam jedeme, tak to vypadá stejně jako v bobu. Brzdař Kuba Nosek leží vzadu na sedačce a Dominik řídí. Občas ho ale střídáme," popisuje Jan Šindelář. „Dominik je jako řidič v autě hodně ovlivněný tím, jak řídí bob. Tam musí být naprosto klidný a vyrovnaný a stejně na mě působí i za volantem," pochvaluje si. „V bobu ale občas spadneme. Není to tak často, ale občas se to stane. Takže v autě je Dominik o něco lepší řidič než v bobu," směje se u hodnocení řidičových schopností Nosek.

Šanci otestovat formu dostanou bobisté na otevřeném mezinárodním mistrovství republiky v roztlačování právě na trenažéru na Olympu. A závodní adrenalin už jim pořádně chybí. „Letní příprava je dlouhá, je to náročné hlavně pro hlavu, abychom udrželi motivaci. O to více se pak těšíme na závody. A tohle bude vrcholná akce před sezonou," těší se na měření sil Dvořák.

Čeští bobisté si vyzkoušeli v rámci přípravy na OH i netradiční disciplínu.

Sport Invest

Hlavní mise ale přijde na OH v Pekingu. Tam se čeští bobisté budou snažit vylepšit 21. místo z posledních her. „Připravujeme se na to čtyři roky, děláme maximum," slibuje polepšení Dvořák. „Olympiádu samozřejmě v hlavě mám každý den, protože člověk vstává s tím, že jde makat, aby tam udělal co nejlepší výsledek. Rozhodně z toho nemáme rozklepané nohy," dodává bojovně naladěný Nosek.