Britská vláda podpoří sportovce před OH v Paříži 232 miliony liber

Britská vláda podpoří sportovce v přípravě na olympijské a paralympijské hry, které se uskuteční v roce 2024 v Paříži, částkou 232 milionů liber (téměř sedm miliard korun). Oznámil to premiér Boris Johnson. Reprezentanti Británie získali na olympiádě v Tokiu 65 medailí, což byl čtvrtý nejvyšší počet ze všech zúčastněných zemí. Z toho bylo 22 medailí zlatých.

Na každý rok z neobvykle pouze tříletého olympijského cyklu budou mít elitní britští sportovci a paralympici s trenéry a podpůrnými týmy vyhrazeno od britské vlády 77,4 milionu liber. Půjde o zásadní nárůst o 44 procent v porovnání s obdobím před Tokiem, kdy byla tato částka 54 milionů.

"Tým Velké Británie předvedl v Tokiu to nejlepší z toho, co v naší zemi máme. Názorně to demonstroval ukázkami sportovního ducha, tvrdé práce a skvělými výkony. Takto navýšená podpora pomůže zajistit britským sportovcům, aby mohli ty nejlepší výkony předvést i za tři roky v Paříži," prohlásil Johnson.