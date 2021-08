Arrows Ostrava mají mistrovský mečbol

Czech Series má za sebou tři utkání a Arrows Ostrava jsou pouze jednu výhru od zisku mistrovského titulu. Úvodní duel s Draky na MBS sice prohráli 2:3, ale v dalších dvou utkáních zvítězili 4:1 a 9:2.

"Bude to těžké a náročné. Letos jsme Arrows na jejich hřišti ještě neporazili. Musíme to zlomit. Věřím, že sérii vrátíme do Brna, nesmírně by jí to slušelo," říká trenér Draků Hynek Čapka. Po prvních třech duelech měli trenéři ještě několik dní na doladění formy.

Arrows mají další metu ve finále s Draky na dosah...

baseball.cz, Ladislav Svěnčík

"Přes týden jsme pilovali drobnosti tak, abychom mohli zúročit celosezonní dřinu a potěšili naše fanoušky, kteří nás podporovali," potvrzuje Aleš Navrátil z Arrows. Draci jsou jistě z prvního hracího víkendu zklamáni, ale podle vyjádření Hynka Čapky se žádné velké změny pro následující utkání nechystají. "Budeme vždy sázet na to, co nám fungovalo. Teď už to není o nějaké změně taktiky, spíše o tom, jak se s tím vypořádají jednotilví hráči. My jim každopádně vytvoříme co nejlepší atmosféru."

Tuhá bitva o metu ve finále mezi Draky a Arrows.

baseball.cz, Ladislav Svěnčík

Na pálce se zatím v sérii nejvíce daří Jakubu Kubicovi se 6 hity a BA.500, za plot se trefili Pavel Budský a Pabel Manzanero. Ani bod "nepustil" Radim Chroust, nejvíce strike outů rozdal Alec Lemmon (8).

Oba trenéři si pochvalují finálovou atmosféru, kdy oba tábory mohutně podporují jejich fanoušci. "Atmosféra celého finále je úžasná. Myslím, že ji všichni vnímáme a užíváme si to," říká Čapka a Navrátil ho doplňuje: "Doufám, že nás naši skvělí fanoušci v pátek poženou k vítězství."

Na nadhozu by měli v pátek startovat Alec Lemmon a Radim Chroust. V pátek se začíná v 19:00, případně v sobotu ve 13:00.