Brutální síla. Český strongman urval medaili z mistrovství světa

Stříbro na Strongman Champions League Lightweight World Championship ve Finsku vybojoval Jiří Tkadlčík. Bolest a dřina, tak lze nejvýstižněji popsat jeho přípravu na šampionát. A také obavy. Před dvěma měsíci si totiž zranil rameno a bál se, aby zátěž vydrželo. O to je pro něj úspěch cennější. MS navíc přineslo i jednu, pro něj neznámou disciplínu. Tréninkovou pomůcku si vyrobil sám, i když nevěděl, jak by měla vypadat. Vše podstatné z finále mistrovství světa uvidíte v našem videu.

Šestadvacet závodníků z 15 zemí. Taková byla na MS konkurence. Na programu byla nejdřív kvalifikace, o den později finále. Se čtyřmi disciplínami. Tahání 16tunového kamionu na 20 metrů, zvedání klády neboli loglift s kombinovanou váhou, super yoke. A hlavně ona neznámá - wheelbarrow medley, tedy jakési přenášení kolečka.

„To bylo pro mě nejtěžší. Popsal bych to, jako kdybyste vezli hodně těžký, asi stokilový trakař, a na něm bylo naloženo 320 kilo v kotoučích. Po deseti metrech se na to musel naložit ještě stokilový pytel a odvézt dalších 10 metrů do cíle. Bylo to hodně náročné na úchop," vysvětluje Jiří Tkadlčík.

Jiří Tkadlčík a jeho tým s trofejí z MS

Team Tkadlčík

Před šampionátem vůbec netušil, jak bude ono kolečko vypadat. „S kamarádem, který je svářeč, jsme se snažili vyrobit něco podobného. Nakonec jsme to tedy udělali úplně jinak, než to bylo na závodech, ale princip byl stejný," popisuje s úsměvem.

Jak byla kvůli zranění bolavá příprava, tak mistrovství světa už v tomto ohledu tak strašné nebylo. „Měl jsem natržený biceps a rotátor v rameni. To si vybralo daň v logliftu, kdy ještě nemůžu pořádně přemisťovat ze země na hrudník, to je pro mě velice bolestivé. Obzvlášť při mojí technice. Jinak je to spíš o tom, že člověk to zranění nestihne kvůli tréninkům pořádně doléčit a pak se bojí, aby si to v závodě úplně neutrhnul a neskončil."

Ze světových šampionátů už má elitní český silák doma zlato a stříbro. Teď ve Finsku k němu přidal druhé. A nejbližší plány? Na začátku října by chtěl Tkadlčík vybojovat vítězství na Arnold Classic v Birminghamu, kde se chystá soutěž ve zvedání klády a mrtvém tahu.