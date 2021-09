Boxeři na mistrovství světa poprvé dostanou prémie

"Je to poprvé, kdy AIBA finančně ocení medailisty mistrovství světa, a tak je to správně. Vzhledem k rokům tvrdé přípravy a vynaloženého úsilí jsou to zasloužené peníze," řekl ruský předseda AIBA Umar Kremljov.

AIBA, která už v roce 2007 odebrala z názvu asociace slovo amatérský, se snaží vylepšit si jméno. Kvůli špatnému řízení a dluhům, které loni činily 16 milionů dolarů, ji Mezinárodní olympijský výbor suspendoval a odebral jí právo organizovat boxerské turnaje na OH.

Mistrovství světa se poprvé konalo v roce 1974, původně čtyřletý interval se později zkrátil na polovinu. Letošní 21. ročník začne 26. října a potrvá do 6. listopadu.