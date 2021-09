Kousek od medaile, Stráník byl v lezení na obtížnost čtvrtý

Schubert, který na olympijských hrách porazil v obtížnosti i Ondru a připravil ho o zlato, dosáhl ve finále na top stejně jako druhý Luka Potočar ze Slovinska. Vítěz semifinále Brit Hamish McArthur bral bronz, když skončil těsně pod vrcholem s bilancí 46+.

Stráník, jenž postoupil ze semifinále ze čtvrtého místa, zapsal skóre 46 a na druhou medaili z MS v kariéře nedosáhl. Jeho jediným cenným kovem zůstalo stříbro, které vybojoval v roce 2007 jako sedmnáctiletý v boulderingu. Na kontě má i dvě třetí místa ze závodů Světového poháru ve Francii.

Mezi ženami triumfovala Korejka So Čche-hjon, která jako jediná ve finále dosáhla až na vrchol. Stříbro získala Američanka Natalia Grossmanová před Laurou Rogoraovou z Itálie. Těsně za postupovou osmičkou v semifinále skončila Eliška Adamovská, kterou na devátou příčku odsunul horší výsledek z kvalifikace. Vylezla stejně vysoko jako závodnice na sedmém a osmém místě.

Český protest

Vítězka závodu SP v Brianconu Adamovská bezprostředně po skončení semifinále figurovala na postupové osmé příčce, ale pak ji odsunul úspěšný protest francouzské výpravy. Salomé Romainové byl dodatečně uznán chyt číslo 40, což ji posunulo na šestou příčku.

Češi s tímto verdiktem nesouhlasili. "Česká reprezentace na to reagovala protestem, jelikož Romainová neměla v chytu 40 cvaklou expresku a nebyla tak v takzvané 'legitimní pozici', ze které by mohla cvaknout, tudíž jí chyt neměl být započítán. Na základě tohoto protestu se situace konzultovala se stavěči, kteří usoudili, že z tohoto chytu cvaknout mohla, a český protest byl zamítnut. Nejen česká reprezentace, ale i mnoho dalších závodníků považuje toto rozhodnutí za neadekvátní a nespravedlivé. Trenérka Saša Gendová vyžadovala názorné předvedení cvakání z této lezecké pozice, ale to bylo odmítnuto," popisoval svaz na facebooku.