Doktor věří, že potenciální čeští olympionici měli dost času se naočkovat

Šéf mise Martin Doktor věří, že potenciální čeští účastníci zimních olympijských her 2022 v Pekingu měli dostatek času se nechat naočkovat proti koronaviru. Přesný přehled o proočkovanosti českých sportovců zatím Český olympijský výbor nemá. Každopádně třítýdenní karanténu, kterou budou muset před olympiádou absolvovat nenaočkovaní sportovci, považuje Doktor za nereálnou.

Situace je jiná než před letošní letní olympiádou v Tokiu, kde se na očkování nebral ohled. Začátkem roku byl nedostatek očkovacích látek a prioritu měli senioři a zdravotníci. Šanci se očkovat dostali sportovci až na jaře, což řadě z nich zasahovalo do tréninkových plánů.

Zimní sportovci mohli využít toho, že od 4. června je očkování přístupné všem lidem starším 16 let. "Věřím, že už bylo dost času na to, aby se sportovci a členové doprovodu nechali očkovat. Oni sami cestují po světě, vědí, že je to v podstatě jediná cesta, jak se účastnit i jiných soutěží," uvedl Doktor na dotaz ČTK.

Informaci o podmínkách účasti na ZOH předal olympijský výbor všem možným účastníkům. "Finální výprava bude mít zhruba 250 osob. U nich bude podstatné, aby očkovaní byli, protože jednadvacetidenní karanténa je pro sportovce a jejich týmy nesmysl. Dokážete si představit, že sportovec by před vrcholem své kariéry seděl tři týdny na pokoji a netrénoval?" řekl dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice z roku 1996.

Zatím nemá ani informace, že by některý z českých sportovců nesměl očkování podstoupit ze zdravotních důvodů a muselo by se v jeho případě žádat o výjimku. Jejich udělování ve středu nevyloučil Mezinárodní olympijský výbor. První manuál s podrobnějším popisem opatření proti koronaviru plánují čínští pořadatelé vydat koncem října.