Lákadla squashového mistrovství: čtyři hráči z první světové stovky, přihlásí se legenda?

Včera

Mistrovství světa v zápase ovládli Dalchání, Geraí a Datunašvili

Mistrovství světa v zápase v Oslu: Muži - řecko-římský styl: Do 63 kg: 1. Dalchání (Írán), 2. Abuladze (Gruz.), 3. Temirov (Ukr.) a Šimizu (Jap.). Do 67 kg: 1. Geraí (Írán), 2. Abdullajev (Rus.), 3. Kebispajev (Kaz.) a Zoidze (Gruz.) Do 87 kg: 1. Datunašvili (Srb.), 2. Maskevič (Běl.), 3. Kulynycz (Pol.) a Gobadze (Gruz.).