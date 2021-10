Dvojnásobná olympijská šampionka v short tracku byla vyřazena z korejského týmu

Korejský svaz začal čtyřiadvacetiletou Sim Sok-hi vyšetřovat minulý týden. Média totiž zveřejnila její tři roky staré zprávy, ve kterých zesměšňovala kolegyni z národního týmu Čche Min-čong a naznačila, že pokud se jí nepovede podle představ, udělá "ženského Stevena Bradburyho".

Australský reprezentant Bradbury se proslavil senzační zlatou medailí v závodě na 1000 metrů na olympijských hrách v roce 2002. Pro zlato si dojel z poslední příčky poté, co v poslední zatáčce všichni čtyři jeho soupeři upadli.

Sim Sok-hi se poté ve finále závodu na 1000 metrů v Pchjongčchangu s Čche Min-čong srazila a byla za to diskvalifikována. Čtrnáctinásobná mistryně světa a dvojnásobná olympijská šampionka skončila čtvrtá.

Případem se už začal zabývat korejský svaz a do odvolání vyřadil Sim Sok-hi z přípravy národního týmu. "Po pohovorech se všemi zainteresovanými jsme došli k závěru, že by v této situaci bylo komplikované trénovat společně," uvedl v prohlášení. Sim Sok-hi se za chování omluvila, odmítla však, že by Čche Min-čong srazila úmyslně.