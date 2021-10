NSA nevidomým sportovcům vyhrožuje a peníze jim neposílá

Národní sportovní agentura (NSA) s Českým svazem zrakově postižených sportovců (ČSZPS) dál nekomunikuje v intencích zákona. S velkým zpožděním zareagovala na žádosti o nahlédnutí do příslušných dokumentů, na což má nejen zmíněný svaz, ale každý občan podle zákona právo. Otázkou je, zda nahlédnutí, a do jaké hloubky, skutečně umožní.

Hlavně však neposlala ani korunu ze státních dotací, které si zkrátila podle vlastních pravidel, i když tak měla dávno učinit. Nekomunikuje ani s médii. Důvod? Nesdělen. Mlčí i šéf NSA Filip Neusser, s jeho souhlasem se nepravosti a porušování zákona dějí.

Podle informací Práva ze zdrojů blízkých NSA existují dvě varianty Neusserova mlčení. Podle první chce nechat ČSZPS „vyhladovět", aby svaz sám přišel s prosíkem a pokorně souhlasil se snížením dotací, i když důvod mu nebyl nikdy vysvětlen, přitom byly dotace pro letošní rok navýšeny.

Podle druhé čekal na výsledky voleb a následné vyjednávání o vládě. Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše s největší pravděpodobností nezůstane u moci, a tak může mj. dojít ke změně ve vedení NSA, což je podle informací Práva velmi pravděpodobné. Takže, kam se honit, vždyť jde jen o pár nevidomých sportovců...

Nelicitují, jen se brání

„Po dvou článcích v Právu jsme dostali od NSA jen další výhrůžný dopis plný zastrašování, ale peníze na účtu stále nemáme. NSA nemá zájem o seriózní dohodu a snaží se nám nutit jimi snížený rozpočet bez jakéhokoliv odůvodnění. Náhled do spisů nám nebyl dosud fyzicky umožněn, i když jsme dali požadavky, jak by měl být přizpůsoben pro nevidomého člověka, a sehnali jsme si asistenta. Patnáctidenní lhůta na odpověď přitom vypršela. NSA asi moc dobře ví, proč odmítá za každou cenu poskytnutí příslušných dokumentů nejen nám. I bez náhledu do spisu jsme si jisti, že se v našem případě manipulovalo s hodnoticími kritérii tak, abychom dostali sníženou částku. NSA stále nepochopila, že je tu pro sportovce a svazy, a nikoliv obráceně," sdělil Právu předseda ČSZPS Zdeněk Barlok.

Po dvou článcích v Právu jsme dostali od NSA jen další výhrůžný dopis plný zastrašování, ale peníze na účtu stále nemáme. Zdeněk Barlok, předseda ČSZPS

„My nelicitujeme o výši dotace, my se pouze legitimně bráníme tomu, co nedává smysl. Kdybychom přistoupili na 35procentní snížení na provoz a padesátiprocentní snížení na reprezentaci, byli bychom jediným svazem v Česku, který by to letos takhle měl, aniž by pro to byl důvod. Přitom letos bylo v provozní dotaci o dva miliony více pro stejný počet žadatelů. NSA si vzala naše sportovce jako rukojmí a paní Bartoňová, vedoucí odboru sportu pro handicapované, dlouhodobě používá neprůhledné financování dotačních titulů jako vlastní prostředek pro prosazování svých osobních politicko-mocenských zájmů v oblasti sportu pro handicapované a používá k tomu státní finance, což jsou finance daňových poplatníků i našich sportovců," dodal Barlok. Vyhrůžka trestním stíháním navíc odradila i některé tradiční sponzory.

Známi nejsou ani gestoři, tedy sportovní garanti pro jednotlivé svazy zdravotně postižených sportovců, které NSA ještě neoznámila. Měla tak učinit do konce srpna, výsledky nejsou dodnes, a přitom je na to vázán program pro investice, jehož datum odevzdání byl 30. září pro všechny subjekty.

Některé svazy sdružující postižené sportovce mlčí, protože dostaly přidáno. Jiné, ač jim bylo ubráno, se také bojí ozvat v obavách, že dopadnou ještě hůř. „Chtěli jsme se přihlásit do výzvy o investice. Termín byl v tichosti prodloužen do konce září. Všechno jsme stihli včas, ale dostali jsme odpověď, že jsme v tzv. zásobníku. Dál nás systém nepustil, a to nemáme se zrakově postiženými nic společného," postěžoval si jeden z dotčených, jehož totožnost Právo zná, ale nepřál si být jmenován.

Hluchoslepý vzpěrač Martin Biháry kvůli finančním problémům zřejmě nebude v Gruzii obhajovat titul mistra světa. Nejsou peníze na asistenta, bez něhož sportovec na akci podle regulí nemůže.

„V letošním roce naše tělovýchovná jednota, starající se o nevidomé a hluchoslepé sportovce, obdržela finanční podporu z NSA se značným zpožděním, tato prodleva se musela řešit půjčkou. Navíc nám ČSZPS ani nemůže uhradit startovní výlohy a asistenta pro mistrovství světa v benchpressu v Gruzii, když v provozní dotaci by měl svaz přijít o 500 tisíc Kč. Tohoto asistenta tedy finančně podpoříme z vlastních prostředků. Je smutné proto osočovat předsedu nevidomých sportovců, jenž je sám nevidomý, z podvodu, ale naopak by mu měly kompetentní orgány vyjít vstříc," uvedl Jiří Smékal, předseda sekce vzpírání zrakově postižených sportovců.

Členové jednotlivých svazů postižených sportovců se shodují, že silně omezena nebo v troskách je příprava na březnové zimní paralympijské hry v Pekingu. A příslušný odbor NSA, který má postižené sportovce na starosti, to, jak vidno, nezajímá...