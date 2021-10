Češi opět porazili zbytek světa. Napodobili olympijský triumf

Nejprve nastoupili s Ann Bernauovou z USA proti Egypťanu Azizi Mehelbaovi s Italkou Silvanou Stancovou. Na body zvítězili 6:2. „Body se dávají po pěti ranách každého z dvojice, dva za vítězství, po jednom za remízu. Kdo dosáhne šesti, vyhrál, což se nám podařilo. Byl jsem za zlato rád, ale pochopitelně jsem se víc koncentroval na finále jednotlivců," říkal do telefonu pro Sport.cz a Právo olympijský vítěz z Pekingu a stříbrný z Tokia David Kostelecký. Mix v trapu by měl být v programu OH v Paříži.

Po necelé hodině už se společně s Jiřím Liptákem chystali na finálový závod jednotlivců. I ten se střílel podle nového formátu. Po patnácti ranách skončil v tu chvíli čtvrtý Rus Gennadij Mamkin. Po dalších deseti ranách skončil v Tokiu bronzový Brit John Coward-Holley a o zlato si to jako na olympiádě rozdali Kostelecký s Liptákem. V poslední desítce chybovali oba, ale Kostelecký měl z finále náskok dvou bodů, což rozhodlo. Z pětatřiceti finálových terčů jich trefil 31, Lipták 29.

Medaile si vyměnili

„Vyhrát během pár hodin dvě finále Světového poháru, to se mi nikdy nestalo a už nestane. Jsem maximálně spokojený, je to parádní konec úspěšné sezóny," liboval si dvojnásobný sobotní vítěz. „Parádní je, že víc cennějších medailí jsme si z Larnaky odvézt nemohli. Ale finále jsme s Jirkou neprožívali tak jako v Tokiu. Přáli jsme si, aby to tak dopadlo, a pak že si to zase rozdáme o zlato. Tentokrát jsem vyhrál já, ale Jirka z toho nijak smutný nebyl," dodal Kostelecký s úsměvem.

Ti nejlepší! 💥 David Kostelecký a američanka Bernau Madelynn Ann vystřileli v mixu zlato na finále svěťáku - President’s Cupu na Kypru. 👉🏻 🥇 Stali se tak v trapu nejlepšími střelci na světě!! #czechshooting #trap #worldcup pic.twitter.com/oBolNrwUt9 — Český olympijský tým (@olympijskytym) October 23, 2021

„Lépe to fakt dopadnout nemohlo. Mamkin dělal zpočátku problémy, necítil se dobře, reklamoval terče, snažil se získat čas, aby se srovnal. Dál dělal chyby a po patnácti ranách vypadl jako první. Každý závod chcete vyhrát nebo si alespoň přivézt medaili. Zbyli jsme tři stejní jako v Tokiu. Trochu to z nás spadlo. Bitva s Johnem byla tvrdá, hodně vyrovnaná, ale nakonec po deseti ranách skončil třetí on. Hodně záleželo na tom, jaký terč vám vyletí, už chodily jen vpravo a vlevo, ale pod různými úhly," říkal Jiří Lipták.

„V posledních deseti ranách jsme si to rozdali zase s Davidem, chybovali jsme oba, ale on měl náskok dvou terčů z první pětadvacítky, a ten udržel. Bavili jsme se o tom, že se zopakovalo Tokio, ale shodli jsme se, že olympiáda je prostě nejvíc. V Larnace jsme si obrazně řečeno medaile vyměnili a ukončili oba naši nejskvělejší sezónu," dodal.