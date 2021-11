Squashistka Serme je poprvé v padesátce žebříčku PSA

"Z posunu do top 50 mám velkou radost a cítím hrdost, že jsem třetí Češkou, když počítám jen holky, které se to podařilo. Je to velmi motivující dál na sobě pracovat a pokusit se dostat ještě výš," uvedla Serme, která letos debutovala na mistrovství světa nebo na prestižních podnicích British či Egyptian Open. Na US Open zdolala v 1. kole 39. hráčku světa.

Třicetiletou Serme přitom po obnovení turnajů po koronavirové pauze dlouho trápilo zranění. "Velmi akutní tenisový loket a neuměla jsem si představit, že bych v hraní pokračovala o moc déle," uvedla.

Letos po zimě se po šesti letech ve Francii přestěhovala do Prahy a dohromady jí dali lékaři Centra pohybové medicíny fyzioterapeuta Pavla Koláře. "A začalo se dařit. Díky této zkušenosti si vážím, že stále můžu hrát, hlavně bez bolesti, a mám velkou motivaci dostat se, kam jen to půjde."

Nejvýše se v žebříčku z Češek dostala Lucie Fialová, která byla na 34. místě. Jan Koukal vyšplhal na 39. příčku a Olga Kolářová (dříve Ertlová) dosáhla na 44. pozici.