Paralelní obří slalom SP v Rakousku nepojede ani Shiffrinová

Američanku Shiffrinovou trápí bolest zad právě od vítězství v obřím slalomu v Söldenu 23. října. "Od té doby jsme toho moc odtrénovat nemohli. Když se po Söldenu chtěla vrátit na lyže, nešlo to. Ale už se to lepší," řekl agentuře AFP trenér dvojnásobné olympijské vítězky Mike Day.

Shiffrinová se aktuálně připravuje doma v Coloradu a počítá se startem ve slalomech 20. a 21. listopadu v Levi.

Až ve Finsku by se měla do SP vrátit královna minulé sezony Vlhová, jež byla v Söldenu třetí. Slovenská lyžařka už trénuje v Laponsku a nechce přípravu přerušovat cestou "na otočku" do Rakouska, kde loni zvítězila. "Chceme se nadále soustředit na naše cíle v závodech v Levi a Killingtonu," uvedli zástupci jejího týmu.