Kostelecký zachránil 125 holubů, bude bojovat o sedmou olympiádu?

Mezinárodní střelecká federace ISSF schválila změny, které by měly platit minimálně v nadcházejícím olympijském cyklu, tedy včetně OH 2024 v Paříži. Jednání ve Vratislavi se jako konzultant za sportovce zúčastnil olympijský vítěz z Pekingu a stříbrný z Tokia v brokové disciplíně trap David Kostelecký, který v podstatě zachránil formát základního závodu na 125 terčů.

„Připravený byl návrh, aby se střílelo jen 75 asfaltových holubů a dál se postupovalo systémem eliminací. To by podle mne uškodilo střelcům i samotnému závodu. Při obrovské vyrovnanosti střelců by větší prostor dostalo štěstí či náhoda. Při 125 terčích je to spravedlivější, střelec má větší šance zúročit kvalitu," uvedl pro Sport.cz Kostelecký.

Když se mu povedlo přesvědčit jednoho z předních činovníků federace a změny neprošly, pořádně si oddechl. "Můj návrh na zachování dostal podporu a bude se střílet na 125 terčů, další postupový formát včetně šestičlenného finále, z něho vzejdou dva nejlepší, kteří si to rozdají o zlato, bude zachován," hlásil Kostelecký.

Určité změny ale na střelce čekají. Od nové sezony se budou na velkých střeleckých soutěžích udělovat v kategorii smíšených dvojic dvě bronzové medaile. Odpadne souboj o třetí místo. Mělo by to platit i na OH 2024 v Paříži. „Mají to tak například judisté, ale nejsem si jistý, jestli to je úplně dobře, přijdeme o jeden dramatický souboj. Tenhle formát se střílel už na říjnovém finále Světového poháru," přemýšlel nahlas Kostelecký. V Paříži by se měl střílet mix v trapu i skeetu, otázkou je formát kvalifikace, zda budou střílet národní dvojice nebo jako ve finále SP budou mezinárodní a sestaví je los či počítač.

David Kostelecký.

Ivana Roháčková, Právo

V roce 2022 začnou boje o účastnická místa pro OH v Paříži. V podstatě mají šanci na postup převážně medailisté z mistrovství světa, kontinentálních šampionátů a závodů Světového poháru. „Mistrovství Evropy v brokových disciplínách se střílí v srpnu v Moskvě o dvě místa pro Paříž, světový šampionát na přelomu září a října v Osijeku o čtyři místa. Jedno místo lze získat i na Světovém poháru. Jestli budu bojovat o svoji sedmou olympiádu nevyhlašuji. Uvidím, jak mi to půjde, a hlavně jestli budu zdravý," dodal šestačtyřicetiletý nejúspěšnější český střelec v trapu.