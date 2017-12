Nejprve nesnili ani o účasti, a pak byli rádi, že nedopadli jako Clintonová

„Vlastně jsme vůbec nevěděli, že nějaké hlasování probíhalo. Vše jsme zaznamenali až v situaci, kdy byla zveřejněna první trojice, mezi níž jsme se dostali, což samo o sobě představovalo obrovský úspěch," vyprávěl Zelenka.

„Když jsem sondoval u kamarádů z České televize, jaká je naše naděje, zjistil jsem, že hlasuje přes dvě stě novinářů, tudíž jsem si nedělal vůbec žádné iluze," usmíval se Zelenka.

Na slavnostní vyhlášení ankety v hotelu Hilton dorazila kompletní sestava vítězného týmu. „Dostali jsme jen deset lístků, ale dalších deset jsme si nejrůznějšími cestami ještě vybojovali, takže jsme při tomhle obrovském vítězství mohli být všichni, což byla jasná ukázka, jak moc jsme si vážili jen účasti a pozice mezi třemi nejlepšími," říkal Zelenka.

Slávisty si dobírat nebude

„Vždyť já sám jsem ještě coby profesionál ve velkém fotbalu zažil, jak je složité uspět. A tehdy se mi o místě v tak vybrané společnosti ani nesnilo. Nyní jsem se dočkal díky malému fotbalu, což je neuvěřitelné," rozplýval se Zelenka.

Ujišťoval, že kolegy z fotbalové Slavie, kteří slavili v minulé sezóně mistrovský titul, ale v anketě skončili na druhé pozici, si dobírat nebude. „Jde o konfrontaci amatérského sportu s profesionálním a uvědomuji si, že to nejde moc srovnávat. Ale nesnižuje to pranic náš úspěch, protože vím, jaká vedla cesta na vrchol při mistrovství světa," přemítal Zelenka.

„Nejtěžší v amatérském prostředí malého fotbalu je udělat z kluků na deset dnů během turnaje profesionály. Vždyť oni mají svoje rituály, které s profesionálním světem příliš neladí. Mnohdy ani nesportují každý den, při zápasech nejsou ve stresu, že musí vyhrát a jde pro ně vyloženě o zábavu. I proto možná celý šampionát vyhráli," vracel se Zelenka k triumfu na mistrovství světa.

Triumf zkomplikoval plány

Už krátce poté zaznamenal obrovské množství pozitivních ohlasů. „Na jejich základě nám docházelo, čeho jsme dosáhli. Vážili jsme si vítězství stále více a více. Nikdo z nás ale prostě nemyslel na Sportovce roku," popisoval Zelenka.

Podle kurzových sázek byl mezi trojicí nejlepších kolektivů právě malý fotbal od počátku jasným favoritem. „Ale my jsme to moc neřešili, protože při prezidentských volbách v USA měla být Hillary Clintonová rovněž vítězkou a všichni víme, jak to dopadlo. Tudíž jsme si prostě v rámci interních debat užívali, že budeme přítomni na vyhlášení," popisoval Zelenka a netajil, že nečekaný triumf partě světových šampiónů v malém fotbalu notně zkomplikoval plány. „Vždyť velké množství kluků není z Prahy," smál se Zelenka.