Olympijský vítěz Kramer překvapivě prohrál v nizozemské kvalifikaci na OH

"Doufal jsem, že bych mohl být do třetího místa. Dal jsem do toho všechno. Je to úžasné, že ve 33 letech mohu jet na olympijské hry," radoval se De Vries, který se živí jako zemědělec.

Na hry v Pchjongčchangu se přímo kvalifikoval i druhý Kramer, jenž zaostal za vítězem o 73 setin sekundy. V Koreji bude mnohonásobný mistr světa usilovat o třetí olympijské zlato na 5000 metrů za sebou. Třetí dnes skončil obhájce stříbra ze Soči Jan Blockhuijsen a musí čekat, zda dostane šanci bojovat o další medaili v Pchjongčchangu.

Porážka s De Vriesem je pro Kramera další hořkou pilulkou v této sezoně. Nedávno přišel jednatřicetiletý Nizozemec o světový rekord na pětce, který mu na dráze v Salt Lake City vzal kanadský reprezentant nizozemského původu Ted-Jan Bloemen.