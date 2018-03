Nečekaný trénink. Basketbalistky se musely opřít do autobusu ve sněhu

Byl to jeden z normálních dnů, které prožívaly basketbalistky ve Philadelphii. Plán byl daný. Trénink, poté přesun na zápas, ale nastal problém. Připravený autobus neodjel, bořil se v napadaném sněhu. Cesta na zahajovací duel se komplikovala, hráčky to ale vzaly na sebe a pomohly mnohatunový stroj dát do provozu.

Řidič autobusu se snažil uvést kolos do pohybu, ale kola na sněhu prokluzovala, takže několik basketbalistek z univerzity St. Joseph's se opřelo do busu a po několika pokusech se stroj opravdu rozjel. To bylo radosti. Netypické rozehřátí před zápasem.

„Nabízely jsme pomoc, ale braly jsme to jako vtip, jenže pak se to stalo opravdu skutečností," citoval Boston Herald hráčku Maureen Taggartovou.

Do nezvyklého tréninku se zapojilo až patnáct lidí z celé výpravy, postupně se střídali. Jisté bylo, že za pět minut byl problém vyřešen. Sláva. „Bylo to opravdu, opravdu těžké, byla jsem skutečně překvapena, že jsme mohli uvést autobus do pohybu. Myslela jsem, že s ním nehneme ani o centimetr," dodala překvapená Loren Lassiterová.