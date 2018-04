Sáblíková má další rekord. Pomalu se dávám na víru, říká

"Byla jsem donucená, kvůli zdravotním problémům s kolenem. Nějakým způsobem se to teď uklidňuje, takže jsem docela ráda," řekla Sáblíková novinářům na pondělním setkání s premiérem v demisi Andrejem Babišem a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou.

Přiznala, že tak dlouho nikdy neodpočívala. "Skoro měsíc jsem nic nedělala, což je rekord. Bylo to svým způsobem fajn, ale už mi to chybělo," uvedla třicetiletá rychlobruslařka.

I proto, že ji koleno bolelo, návrat ke sportování neuspěchala. "Když ale bolest přestávala, tak jsem si říkala, že bych už něco mohla dělat. Všichni mě ale brzdili, že mám být opatrná. Když mi pak řekli, že se můžu jít proběhnout na 30 minut, tak jsem se málem rozbrečela. Říkala jsem, že je to strašně málo, že málem nevyběhnu z baráku," smála se Sáblíková.

Volněji bude mít i v dalších dnech, trenér Petr Novák jí totiž ještě plán přípravy nenahlásil. "Zatím jen říkal, že by v půlce května chtěl udělat soustředění, ale to bude akce spíše jen proto, abychom si zvykli, že budeme zase všichni spolu. Jsem ráda, že mám zatím čistou hlavu," uvedla Sáblíková, která počítá s tím, že příští týden zkusí začít jezdit na kole.

Absenci tréninků využila rychlobruslařská hvězda k tomu, aby navštívila kamarády a rodinné příslušníky v různých částech republiky. Stihla tak chodit i po památkách a do přírody. "Hrozně se mi líbilo v Adršpachu," řekla Sáblíková, která si na severovýchodu Čech užívala i anonymity. "Potkala jsem hodně polských turistů, ale skoro žádného Čecha," řekla.

Sáblíková i kouč Novák dnes od premiéra Babiše opět slyšeli slib, že se stát pokusí postavit v Česku první rychlobruslařskou halu. "Já jsem ráda za to, že nějaký zájem z téhle strany je. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Dokud se nezačne, je pro mě velice těžké tomu uvěřit, protože na to čekáme docela dlouho. Samozřejmě, pokud to bude, budu jedině ráda a budu vděčná," uvedla Sáblíková.

O stavbě kryté rychlobruslařské haly se ale v Česku mluví od roku roku 2006, kdy se Sáblíková poprvé představila na olympijských hrách v Turíně. "Už se pomalu dávám na víru," smála se. "Já jsem spíš realista, ale když se o tom mluví hodně veřejně a hodně často, člověk je rád. Byla bych hrozně ráda, kdyby se to povedlo. Hrozně mě mrzí, že ani úspěchy, které mám za sebou, s tím ještě nepohnuly. Když někdo přijde s takovýmhle nápadem, slibem, já se k tomu samozřejmě vždycky pozitivně nakloním," dodala Sáblíková.