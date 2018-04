Krasobruslaři Dušková s Bidařem končí spolupráci

Udělat kompromis z kompromisu se nepodařilo, a tak se úspěšný český sportovní pár rozhodl rozdělit se. Zatímco Anna Dušková preferuje zůstat v Praze, kde chce nadále studovat a trénovat, Martin Bidař by rád zamířil do zahraničí. Oba si už hledají nové partnery a doufají, že zase brzy budou soutěžit na mezinárodní scéně.

„S Martinem jsme si sedli a shodli se, že se neshodneme," prohlásila na úvod páteční tiskové konference Anna Dušková. Důvodem rozchodu talentovaného sportovního páru byly rozdílné tréninkové a kariérní záměry. „Jsem na střední škole ve třetím ročníku a ráda bych dostudovala," vysvětlovala osmnáctiletá krasobruslařka.

„Myslím, že je důležité mít školu s maturitou. Proto chci zůstat v Praze," dodala s tím, že Martin by rád zamířil do zahraničí. „Přesně tak. Cítím, že každá zkušenost, kterou si přivezu z ciziny, hlavně z Kanady, mě může výrazně posunout," přiznal devatenáctiletý Bidař, který s Duškovou už dříve trénoval v Kanadě pod vedením Richarda Gauthiera.

„Chtěl jsem v České republice a v Kanadě trénovat alespoň půl na půl. Ale bohužel to nešlo, a tak jsme se rozhodli takhle. Aničku respektuji, že chce chodit do školy, že je to její priorita. I kdybych rok počkal, není jisté, jestli by se něco změnilo. Anička říkala, že uvažuje o studiu medicíny, a to by pak bylo asi ještě složitější."

Oba si už hledají partnery

"Pro mě je teď nejdůležitější krasobruslení," potvrdil s tím, že už si hledá novou partnerku. „Oslovil jsem trenéry v Kanadě i Rusku, jestli by tam nějaká volná nebyla," prozradil. „Závodit chci ale rozhodně za Českou republiku dál," dodal Bidař, který letos maturuje na střední zdravotnické škole.

Podobně je na tom i Dušková, i ta se s trenérkou Evou Horklovou poohlíží po novém partnerovi. „Už mám někoho vytipovaného, ale zatím neprozradím, kdo to je," tvářila se tajemně. „Při jednom z tréninků jsem si opět trochu poranila operované koleno, oteklo mi a tak ho chci nyní pořádně doléčit. Proto jsme si ještě nezkusili žádný společný trénink, příští měsíc budeme vědět více."

Vycházejí spolu v pohodě

Dušková s Bidařem patřili k největším talentům mezi sportovními dvojicemi. V roce 2016 vybojovali zlaté medaile na juniorském mistrovství světa a dařilo se jim i v seniorské kategorii. Loni na podzim si v přípravě Dušková vážně poranila koleno a musela na operaci. Do zimních olympijských her se však stihla dát do pořádku a v Koreji obsadili čtrnácté místo.

Ještě lépe si pak vedli na světovém šampionátu v Itálii, kde byli jedenáctí. O tom, že spolu už nebudou jezdit, začali uvažovat už dřív. „Už během olympiády jsme to začali trochu řešit. Chtěli jsme ale dokončit sezónu a pak to pořádně probrat," zavzpomínala Dušková a potvrdila, že se nerozešli ve zlém. „Vycházíme spolu v pohodě. Jaké to ale bude, když budeme soupeři, nad tím jsem ještě nepřemýšlela," uzavřela s úsměvem na tváři Dušková.