Pátý triumf v řadě! Stolní tenistky Hodonína znovu ovládly extraligu

„Myslím, že v prvním utkání jsme měly mnohem větší šanci, možná jsme mohly i vyhrát. Mrzí mě to moc. Na titul to zřejmě nebylo, ale vyhrát jedno utkání a prodloužit celou sérii, to se nám povést mohlo," posteskla si břeclavská hráčka Dana Čechová na svazovém webu.

Po dvou bodech pro Hodonín získaly v obou finálových zápasech Číňanka Kuo Lin a polská paralympijská šampionka Natalia Partyková, která slavila extraligový titul už loni.

„Klíčovým soubojem prvního finále byl můj prohraný zápas s Natálkou, protože pak už jsme ztrátu nedohnaly. Druhé utkání už měly domácí hráčky pod kontrolou. Rychle vedly, hrály doma, zkrátka byly lepší," uvedla Čechová.

Hodonín uspěl ve finále i bez zkušené Renáty Štrbíkové, která se s klubem loučí a bude působit v Itálii.