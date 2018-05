Fenomenální lezec Ondra opět čaroval. V Rumunsku chytil nejtěžšího Kamenného motýla

„Rozhodně to nebylo úplně přímočaré, první dva dny jsem bojoval s vysokou vlhkostí. Třetí den počasí vypadalo ještě hůř, ale i tak jsme se rozhodli v dešti pro pětačtyřicetiminutový výšlap pod skály a ukázalo se, že to nebylo až takové bláznovství," poznamenal 25letý Adam Ondra.

„Cesta byla překvapivě suchá a i přesto, že na první i druhý pokus toho dne jsem spadnul z horní části, nakonec se mi podařilo posbírat zbytky posledních sil na poslední úspěšný pokus," popsal další posun v lezecké historii.

Kromě cesty o obtížnosti 9a+ jako první vylezl i druhou nejtěžší cestu v Rumunsku Black Cobra, která je o jeden klasifikační stupeň „lehčí".

„Málokdy je stěna převislá a hladká deska jako tady. Chytů je tak akorát, aby stěnu bylo možné vylézt. Kdyby jeden jediný chyběl, už to nepůjde. Příroda to tady vytvořila tak, že jde o těžké lezení, ale ještě stále to jde," řekl. Dosud byla v Rumunsku nejtěžší vylezená cesta o obtížnosti 8b+.

Adam Ondra v minulém roce posunul hranice sportovního lezení, když v Norsku vylezl cestu obtížnosti 9c, čímž vytvořil zcela nový klasifikační stupeň.

„Když to člověk vidí přímo na místě, tak chápe, že sleduje absolutní světovou špičku," řekl o Adamu Ondrovi režisér Petr Horký, který v Rumunsku připravuje s českým lezcem dokument České televize v rámci cyklu Balkánem nahoru a dolů.

„Máme tu čtyři kamery. Jeden kameraman je na zemi, druhý visí na soustavě lan ve stěně, další má vzdálenou kameru na celkový záběr a nechybí ani dron, aby byla vidět perspektiva celé obrovské stěny. Jde mi o to, aby běžný divák, který není skalní lezec, pochopil a mohl sledovat zápletku té konkrétní trasy a užít si nádheru tohoto sportovního výkonu," okomentoval Horký. Rumunsko je první z několika zemí, ve kterých má Adam Ondra v plánu zdolávat ty nejtěžší cesty.