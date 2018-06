Prestižní Cenu Gutha-Jarkovského získal lezec Ondra

Ondra už roky patří mezi největší hvězdy sportovního lezení a loni se zapsal do historie stanovením nové hranice obtížnosti s klasifikací 9c. „Mám obrovskou radost, je to pro mě velká čest. Kdo by si představil, že za poslední tři roky budou oceněni dva zástupci horolezeckého sportu," připomněl laureáta z roku 2015 Radka Jaroše, který cenu získal po úspěšném zdolání všech čtrnácti osmitisícových vrcholů světa.

ČOV uděloval 45kilogramovou bronzovou trofej z dílny sochaře Otakara Španiela v letech 1934-48 a po pauze obnovil tradici v roce 1994. „Pro nás tahle cena znamená úplně nejvíc, protože nese jméno jednoho ze zakladatelů českého olympijského hnutí," připomněl u trofeje, jejímž hlavním motivem je postava antické bohyně vítězství Niké s vavřínovou ratolestí, předseda olympijského výboru Jiří Kejval.

Od roku 2014 volí nového držitele ocenění sami sportovci, letos olympionici vybírali z desítky nominovaných, kde vedle Ondry figurovali ještě biatlonistka Gabriela Koukalová, tenistka Petra Kvitová, lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, rychlobruslařka Martina Sáblíková, veslař Ondřej Synek, oštěpařka Barbora Špotáková, vodní slalomář Ondřej Tunka, ploutvový plavec Jakub Jarolím a tým hokejbalistek.

Historicky prvním nositelem ocenění byl vzpěrač Václav Pšenička, posledním před nucenou pauzou po roce 1948 legendární Emil Zátopek. V novodobé historii cenu obdrželi například oštěpař Jan Železný, desetibojaři Tomáš Dvořák a Roman Šebrle, akrobatický skokan Aleš Valenta, běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová či judista Lukáš Krpálek.

A právě olympijští vítězové, jejichž jména mramorový podstavec nese, jsou pro Ondru velkou inspirací. Sportovní lezení se totiž za dva roky představí premiérově na olympiádě v Tokiu. „To je pro mě obrovská motivace. Doufám, že pro mě nebude problém se kvalifikovat a že si dolezu pro parádní výsledek," poznamenal letošní držitel prestižního ocenění.