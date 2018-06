Unikát! Jednoruký baseballista se zúčastní All Star Game. Chci dát homerun, říká

Světový unikát, který si zaslouží velkou úctu a poklonu. Baseballista David Farkaš se statečně pere s osudem. Na levé ruce mu chybí předloktí, i tak ale máchá pálkou do prudce letícího míčku. Baseball hraje na nejvyšší domácí úrovni, kde je hráčem extraligové Olympie Blansko. Dokonce se poprvé v kariéře objeví na All Star Game. „Pozvaní jsou nejlepší hráči, neskutečně se na to těším," prohlásil jednoruký baseballista o akci, která se uskuteční v sobotu 23. června v areálu Eagles Praha.

Baseballista David Farkaš se představí na All Star Game. Rád by si tam splnil sen.

Narodil se bez levého předloktí, život bez sportu si však neumí představit. Zkoušel hrát fotbal a tenis, uchvátil ho však baseball. Farkaš je v něm více než dobrý! Umí házet, chytat, ale co víc – dokáže míč odpálit tak, aby ho nikdo nechytil. „Snažím se pálit na levé straně, jako kdybych hrál bekhend jednoruč. Levou rukou si pálku pouze přidržuji, pak švihnu. Hodně mě to baví," líčí nadšeně Farkaš.

A pozor! I přes handicap je v odpalování úspěšný. Během základní části domácí extraligy se podařilo dát Farkašovi celkem osmnáctkrát odpalů do pole tak, že soupeř míč nezachytil. V této statistice je tak na 56. místě ze 107 baseballistů z domácích klubů, kterým se podařilo dát alespoň jeden „hit". „Myslím, že se mi v této sezoně dařilo, dal jsem o jeden úspěšný odpal více než v minulé," konstatoval Farkaš, jehož tým Olympia Blansko skončil po základní části na osmém místě.

Jednu věc by si ovšem chtěl v baseballu splnit – odpálit homerun, tedy lidově řečeno poslat míč za plot. To ještě Farkaš nedokázal. „V baseballu to je nejlepší pocit. Vidět míč, jak letí vysoko, nikdo ho nemá šanci chytit. A pak slavnostně oběhnout všechny mety. To bych chtěl někdy zažít," zasnil se na okamžik.

Příležitost ke splnění snu dostane při All Star Game. Výjimečný zápas se uskuteční v sobotu v Praze. Nejlepší hráči z domácí baseballové extraligy tvoří výběry týmů Východ a Západ. Ještě před zápasem se uskuteční populární Homerun Derby. Hráč, který odpálí nejvíce homerunů obdrží luxusní hodiny. V 19:00 hodin začne samotné utkání.