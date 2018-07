Životní úspěch českého talentu. Mladík Kolář zazářil a vyzve hvězdného Španěla

Zdeněk Kolář je čtvrtým nejlepším českým hráčem, na žebříčku mu patří 221. příčka, ale podle expertů by to měl být právě on, kdo by mohl spolu s Adamem Pavláskem v budoucnosti táhnout daviscupový tým.

Další krok do světa velkého tenisu udělal rodák z Bystřice pod Pernštejnem právě nyní, když se poprvé v kariéře přes dvoukolovou kvalifikaci probil do hlavní soutěže turnaje v Bastadu.

"Kvalifikace nikdy není procházka růžovým sadem. V obou zápasech jsem ale předvedl velice dobrý výkon, navíc jsem výborně servíroval, hrál rychle a bez chyb. Oba zápasy mi opravdu sedly," popisoval svou cestu k prozatím životnímu úspěchu tenista.

V prvním kole navíc bude čelit vítězi sedmadvaceti turnajů na okruhu ATP Davidu Ferrerovi. A i když už šestatřicetiletý Španěl postupně vyklízí pozice mezi světovou elitou a pomalu se loučí s tenisovou kariérou, jeho síla je zvlášť na antuce stále obrovská.

Přesvědčit se o tom mohl nedávno i Phillip Kohlschreiber, který Španělovi podlehl v rozhodujícím téměř pětihodinovém pátém zápase čtvrtfinále Davisova poháru mezi domácím výběrem a Německem.

Strach nemá

O patnáct let starší borec teď vyzkouší právě Kolářovy kvality.

Český tenista však z finalisty French Open z roku 2013 strach rozhodně nemá. "Když jsem viděl rozlosování a skutečnost, že hráč z kvalifikace jde na Ferrera, tak jsem doufal, že na něj narazím. Na zápas se těším. Budu se snažit hrát svoji hru, tedy být agresivní a pokoušet se útočit," plánuje Kolář.

Utkání prvního kola mezi Kolářem a Ferrerem by mělo začít dnes v 15:30.