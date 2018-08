Federerův kouč o wimbledonském krachu, odhlášení z Toronta a poučení z chyb

Většina světových hvězd do druhé poloviny sezóny naskočí právě v Torontu. Roger Federer však tamní Rogers Cup vynechá a do turnajového kolotoče se vrátí až na Masters v Cincinnati, které startuje dvanáctého srpna.

Po šokující porážce ve čtvrtfinále Wimbledonu s Kevinem Andersonem si tenisová ikona vzala několik dní volna a poté se připravovala v posilovně. „Roger strávil pár dní ve Švýcarsku a poté začal s fyzickou přípravou, na kurtu se objevil jen výjimečně," potvrdil Lüthi.

Příliš za základní čárou

Brzký wimbledonský konec světové dvojky byl podle kouče způsoben zejména pasivním pojetím, které umožnilo Andersonovi dostat se zpět do zápasu. „Od druhého setu hrál Roger příliš často za základní čarou, což je neobvyklé. Anderson začal diktovat tempo a za pomoci servisu postupem času dominoval."

Lüthi byl také dotázán na překvapivé rozhodnutí pořadatelů, kteří Federera nenasadili po více než třech letech na centrální dvorec. „Dvorec číslo jedna rozhodně nebyl výhodou, slunce tu svítí jinak, i vítr se točí odlišně, ale Roger rozhodně není někým, kdo by si stěžoval. Vůbec se o tom nezmínil. Obvykle má na centru výhodu nebo spíše soupeři nevýhodu. Teď se to otočilo."

Spekulovalo se také o tom, jestli se dvacetinásobnému grandslamovému šampiónovi nevrátily potíže se zády. To švýcarský daviscupový kapitán rázně vyvrátil. „Ne, v žádném případě, všechno po zdravotní stránce bylo a je dobré," uklidnil fanoušky nejpopulárnějšího hráče současnosti.

Odpočatý a motivovaný Roger

Příští čtvrtek Federer oslaví již 37. narozeniny a odhlášení z Toronta je jasným znamením, že priority přihlašování turnajů se mění. „Pro hráče je výhodou zahrát si před US Open dva turnaje, ne tak pro Rogera. Samozřejmě lidé se ptají, co když v Cincinnati vypadne v prvním kole? To ale není nejdůležitější. Klíčové pro Rogera je, aby v New Yorku nastoupil odpočatý a motivovaný. S jeho zkušenostmi nepotřebuje odehrát 25 turnajů před grandslamem."

Federer se svým týmem nechce opakovat chybu, kterou udělal před Wimbledonem. „Za některých okolností je nutné být chytřejší. Možná by bylo lepší hrát jen Stuttgart a vynechat Halle před Wimbledonem," přemýšlí Lüthi. „Opravdu si nemyslím, že by bylo výhodné hrát Toronto i Cincinnati. Možná by to byla spíše nevýhoda," uzavírá Lüthi.

Velký šampión se zkrátka dokáže poučit z chyb. V Cincinnati neprohrál od roku 2013 a bude útočit na již na osmý titul a mezi největší favority bude jistě patřit i ve Flushing Meadows.