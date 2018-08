Šampiónka Bouchardová? Krásná i arogantní tenistka upadá v zapomnění. Dokáže se vrátit?

Vzpomínáte? Psal se rok 2014 a ve finále Wimbledonu si to o titul rozdaly Petra Kvitová a v té době dvacetiletá vycházející superstar Eugenie Bouchardová. Kanadská hvězdička proti držitelce jednoho titulu z All England Clubu neměla šanci a podlehla 3:6, 0:6. O pár týdnů později se dostala na životní páté místo žebříčku a tenisový svět nepochyboval. Rodí se nová vládkyně!

Prakticky ve stejný moment se však začal psát její pozvolný pád do tenisového pekla. Životní sezónu 2014 končila jako sedmá hráčka světa, následující rok už na 45. příčce, na konci sezóny 2016 ji žebříček registroval jako 47. tenistkou planety, loni byla na 81. pozici. Teď jméno pohledné tenistky najdete na 123. příčce.

Od památného wimbledonského finále bylo největším úspěchem kanadské tenistky 4. kolo na US Open v roce 2015. A právě zde se odehrála příhoda, která podle jejích slov výrazně ovlivnila její kariéru. Když po jednom z večerních zápasů šla do šatny, uklouzla na mokré podlaze a způsobila si otřes mozku. Opakující se zdravotní problémy měly údajně tenistku provázet i po následující sezónu.

Eugenie Bouchardová na pláži.

I když po americké federaci dost pravděpodobně vysoudí několikamiliónové odškodné, jejím nepřesvědčivým výkonům na kurtu to příliš nepomůže. I po překonání zdravotních problémů totiž její tenisové trápení pokračuje.

Rodačka z Montrealu proslula kromě výborně nastartované kariéry i celou řadou excesů. Ve své životní sezóně 2014 například před fedcupovým zápasem nepodala své slovenské soupeřce Kristíně Kučové ruku. Důvod? "Je to laciný, nevím, proč bych to dělala," vysvětlila své počínání Kanaďanka.

To samé zopakovala o rok později ve stejné soutěži proti Rumunkám. V šoku zůstala pro změnu stát Dulgheruová, jejíž natažená pravice nenašla cíl. „Není to vůči ní nic osobního. Jen zkrátka nevěřím na to přát svým soupeřům před zápasem hodně štěstí. Ale po zápase jí každopádně ruku podám," uzemnila všechny Bouchardová.

Ani na trávě se zatím Eugenie Bouchardová nevzpamatovala.

Čtyřiadvacetiletá Kanaďanka netají, že jí stejně jako tenis přitahuje svět modellingu. A sociální sítě také pravidelně zaplavuje sérií fotek. A pokud se snad objeví podrážděné reakce fanoušků na její hru, vypořádá se s nimi po svém. "Když mě nemáte rádi takovou... Nezasloužíte si mě," psala nedávno na sociálních sítích.

Bouchardové je však stále jen čtyřiadvacet let a není pro ni pozdě vrátit se na výsluní, což potvrdila pohledná tenistka v posledních několika turnajích. Ve Wimbledonu se skrz kvalifikaci probila do druhého kola, v Gstaadu si zahrála semifinále.

Vrátí se někdy mezi tenisovou elitu, nebo bude následovat osud ruské hvězdičky Anny Kurnikovové?