Klíčový týden rozhodne o budoucnosti Davis Cupu: Nesmysly nesmí projít, hřímá Kaderka

"Otázka zní, proč hrabat do noblesní vlajkové lodi, co funguje přes sto let? Jakési zlepšení je potřeba, určitě víc peněz, protože nároky hráčů jsou vyšší, ale určitě ne měnit podstatu, co ji činí nadpozemskou," řekl Kaderka novinářům před nedělním odletem do USA, kde se bude o podobě Davis Cupu hlasovat ve čtvrtek.

Návrh vzbuzuje vášně v celém tenisovém světě a Kaderka hovoří o lehce globální válce. "Všichni říkají, že nikdy v rámci ITF taková situace nenastala. Je to vyostřený boj o tvář toho, jak bude vypadat to nejcennější, co v ITF máme," řekl a dodal: "Došlo to až tak daleko, že se to prosazuje prostřednictvím tvrdého lobbingu. Některým se posílají vzkazy, jaké neblahé důsledky bude mít, když se nehlasuje pro."

Kaderka podle svých slov tlakům odolává a je jedním z hlavních iniciátorů boje za zachování stávajícího Davisova poháru. Se stejně smýšlejícím šéfy dalších národních federací mnoho týdnů vymýšleli, jak uspět.

"Do Orlanda letíme s vírou a nadějí, že to zvrátíme, aby ty podle nás nesmysly neprošly. Nemám přehnané sebevědomí a nechci se rouhat. Je samozřejmě možné, že nám nakopou, ale mám určitý vnitřní pocit, že by se nám to mělo podařit," doufá Kaderka.

V Davisově poháru má aktuálně jeden z týmů výhodu domácího prostředí, což je považováno za základního ducha soutěže. "Neumím si představit, že bychom už nehráli doma. Že bych do osmdesáti let neviděl v Česku Davis Cup," řekl čtyřiapadesátiletý Kaderka. "Český tenis je mimo jiné slavný i díky úspěchům posledních let," řekl Kaderka a na mysli měl zisky Davis Cupu i Fed Cupu.

Hrát doma je pro hráče výzva, říká Štěpánek

Nezávisle na Kaderkovi mluvil ve stejném duchu dvojnásobný vítěz soutěže Radek Štěpánek, který loni ukončil kariéru. Sám by zvedl ruku pro stávající systém. "Pánové, co o tom rozhodují, neví, co znamená pro hráče stát před plnou arénou. Atmosféru na neutrálním místně nejde vytvořit. Pro hráče je největší výzva, radost a čest hrát před domácími fanoušky," vyznal se Štěpánek, autor vítězných bodů z finále v letech 2012 a 2013. Poprvé slavilo titul tehdejší Československo, které vyhrálo v roce 1980.

Dlouhodobě se ale volá po oživení týmové soutěže a současné vedení ITF v čele s prezidentem Davidem Haggertym prosazuje zásadní změnu. Do Davisova poháru by měla vstoupit investiční skupina Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého, která plánuje do soutěže vložit během 25 let tři miliardy dolarů, přes 60 miliard korun.

Podle Kaderky má návrh mnoho rizik. "Že si to s nadsázkou naše partyzánská skupina vyhodnotila jako něco, co by poškodilo strategické zájmy federací. Federace produkují hráče, kteří pak vydělávají hlavně díky grandslamům a profesionálním investorům na túře. Federace mají svoje barvy, vlajky, hymnu a fanoušci, co naplní arénu, jsou odpověď, jak lidi milují Davis Cup. Nic jiného."

Kompromis dohodnout nejde

Situace je podle něho natolik vyhrocená, že nejde dohodnout kompromis. "Přesně tak, nic mezi tím. Boj se odehraje v Orlandu," konstatoval Kaderka a věděl, jak by reagoval, kdyby se změna prosadila. "Přijel bych domů hodně nasr..., že nám sebrali něco, co jsme milovali, a už s tím nemůžeme nic dělat. Pro mě je něco nepředstavitelného, že by měl skončit Davis Cup a byl na jednom místě v resortu u moře."

Podle ITF by 1. kolo DC 2019 hrálo 24 celků a vítězové by postoupili do finále, které by se hrálo na nejmenovaném místě v Evropě. Na 18 celků by je doplnili letošní semifinalisté a dva týmy na divokou kartu. Vzniklo by šest skupin po třech, z nichž by vítězové a dva nejlepší z druhých míst prošli do čtvrtfinále. Každý zápas by se hrál jeden den a skládal by se ze dvou dvouher a čtyřhry na dva vítězné sety.

"Je čas připravit tenis pro budoucí generace a letošní porce návrhů a změn včetně transformace Davis Cupu jsou klíčové, aby národní federace a ITF garantovaly pro náš sport zářnou budoucnost," uvedl v tiskové zprávě Haggerty, jenž vede ITF od roku 2015 a úpravy systému týmových soutěží patří k jeho hlavním cílům.