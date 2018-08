Skvělé! Kvitová zvládla bitvu nervů a je v semifinále turnaje v Cincinnati

Dvojnásobná wimbledonská šampiónka a světová šestka Kvitová v Cincinnati již vyřadila domácí hvězdu Serenu Williamsovou a během deštivého čtvrtka i Francouzku Kristinu Mladenovicovou. Mertensová, které patří v žebříčku 14. příčka, pro ni neznamenala v úvodu vážný problém. Tenisová Lvice měla jasně navrch a vedla 5:0, zdálo se, že na kurtu bude kralovat.

Jenže pak přišly nečekané komplikace, Belgičanka zabrala a postupně začala manko snižovat. Až jej vymazala úplně a při podání Kvitové dokonce vedla 40:15. Česká tenistka ale nakonec servis uhájila a po menší přetahované pak získala i první set v poměru 7:5.

Ve druhé sadě si obě hráčky na vyměnily role. Mertensová se rychle ujala vedení 4:0 a pak pro změnu začala stíhací jízda české tenistky. Ta dokázala nakonec srovnat na 5:5 a šla podávat, jenže pustila soupeřku opět do brejku. Belgičanka pak sadu dopodávala a šlo se do rozhodující sady.

I ta nabídla nervydrásající podívanou. Osmá nasazená hráčka turnaje rychle prohrávala 0:2, ale jak už bylo v tomto utkání tradicí, přišel další zvrat. Kvitová se dostala do vedení 4:2 a pro změnu měla navrch ona. Následně sice česká tenistka ztratila servis, jenže ji to nerozhodilo a sama hned prolomila podání soupeřky. Pak už zápas dotáhla do vítězného konce a mohla slavit postup do semifinále.

Další výsledky z turnaje v Cincinnati