Peklo při finále? Ať si tenisové vedení reakci fanoušků pamatuje do konce světa, hřímá Kaderka

Podle řady odborníků byla snaha o zachování současné podoby týmové soutěže předem prohraným bojem. A to se i potvrdilo. Mezinárodní tenisová federace (ITF) již několik měsíců usilovala o změnu formátu upadajícího Davisova poháru. Hlavním cílem šéfa ITF Davida Haggertyho bylo přijetí návrhu, s kterým přišla společnost Kosmos, jejíž šéfem je barcelonská fotbalová superstar Gerard Piqué.

Sám španělský fotbalista na jednání osobně dorazil, aby přítomné přesvědčil o jedinečnosti svého projektu. Povedlo se mu to dokonale. Pro změny se vyslovilo 71,4 % přítomných, především pak z řad Američanů, Francouzů a zástupců z Jižní Ameriky a Asie. Na stranu vítězů se řadí i tenisové superstar jako Novak Djokovič či Rafael Nadal. Naprázdno vyzněla snaha Čechů, Australanů, Slováků či Němců.

Přitečou desítky miliard

Firma slibuje investovat do soutěže během následujících 25 let zhruba 68 miliard korun a na to přední představitelé slyší. Od příští sezóny se tak o nejlepším týmu světa rozhodne v jediném týdnu. O slavnou trofej bude bojovat osmnáct zemí rozdělených do šesti skupin po třech.

Nejen čeští fanoušci tak mohou zapomenout na to, že by Veselého a spol. viděli bojovat v rámci týmové soutěže na domácí půdě. A brzy může být ještě hůř. Dalším na řadě má být i Fed Cup. A právě v listopadovém finále přivítají Kvitová a spol. tým Spojených států. Dost pravděpodobně to bude naposledy, kdy budou čeští fanoušci moci doma fandit svým barvám.

Na to upozorňuje i prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. "Rád bych, aby si to česká veřejnost uvědomila a přítomné odpovědné osoby (ITF) přivítala při finále pěkně nahlas, aby si tu reakci pamatovaly do konce světa." nebere si servítky čtyřiapadesátiletý funkcionář.

Jak hluboce ho diplomatická porážka v Orlandu mrzí, svědčí i jeho další slova. "I v naší skupině se musel najít Jidáš, který to prodal a podtrhl. Nikoho ale nemůžeme očernit a ukázat na něj prstem. Je mi z toho smutno. Odchází jedna obrovská legenda jako důsledek nezměrné hlouposti a chamtivosti lidí toužících po moci a penězích. Je mi z toho smutno," dodává Kaderka.

Sbohem, Davis Cupe

Palbu kritiky vysílají směrem k nejvyššímu vedení ITF i další významné postavy českého tenisu. "Už to nikdy nebude stejné. Sbohem, Davis Cupe! Nikdy nezapomenu," říká dvojnásobný vítěz soutěže Radek Štěpánek.

Podobného názoru je i trojnásobný grandslamový vítěz Jan Kodeš či bývalý pátý hráč světa Jiří Novák. "Úplně to pozbývá smysl. Davis Cup byl v domácích zápasech spojen s bouřlivými ovacemi. V tom to bylo krásný," nechal se slyšet.

Do kritiky chystaných změn se pustil i prezident německého svazu Ulrich Klaus. "Jde jen o peníze. Jak jinak. Tady nejde o sport. Teď to pro nás znamená, že hodně dlouhou dobu nemusíme uspořádat zápas před vlastními fanoušky. To je celé špatně, zásah je to příliš velký," říká Klaus.