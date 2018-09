Tikající hrozba. Limit 25 sekund není zdaleka jediný. Co vše na US Open podléhá časomíře?

S netradiční novinkou se potýkají tenisté a tenistky na probíhajícím US Open. Veškeré jejich počínání na kurtu nekompromisně měří časový limit. A zdaleka se přitom nejedná o několikrát probíraný interval 25 sekund mezi výměnami. Co vše musí hráči v jednotlivých sekvencích zápasu stihnout a kolik na to mají času?

US Open je vůbec prvním grandslamovým turnajem, kde tenisty hlídá nekompromisní časomíra. Nadal, Kvitová a spol. si však hru pod časovým tlakem mohli vyzkoušet už na předcházejících kláních ve Washingtonu, Torontu či Montrealu.

"Myslím, že je to výborná věc. Hodně se o zavedení časového limitu mezi výměnami mluvilo a ukázalo se, že je to dobrý tah. Pomohlo to i rozhodčím. Někteří z nich to přísně dodržovali, jiní byli tolerantnější. Takhle jsou jasně nastavené mantinely a to je dobře," ocenil novinku Marin Čilič. A v podobném duchu se až na výjimky vyjadřovali i ostatní.

Limit 25 sekund mezi výměnami je jednoznačně největší změnou, počínání tenistů však podléhá i dalším časovým omezením.

Shot clock, jak se časomíra nazývá, totiž hlídá hráče i při dalších činnostech. Platí i limit pěti minut, do kterých musí být rozehrán úvodní míček utkání od doby, kdy hráči vstoupí na kurt.

Dá se uplatnit výjimka

A další pravidlo. Přestávka mezi gamy nesmí překročit třicet sekund, pokud si hráči střídají strany, mají na zahájení hry minutu a půl. Tenisté si příliš neodpočinou ani mezi jednotlivými sety, vydechnout si totiž mohou na rovných 120 sekund. Vše opět pod dohledem všudypřítomného odpočítávání.

I tady se však dá uplatnit výjimka, což se ukázalo i na probíhajícím US Open. Až pětatřicetistupňová vedra a obrovská vlhkost vzduchu donutily pořadatele přísné pravidlo poněkud zmírnit. Hráči mají po třetím odehraném setu právo na desetiminutovou přestávku, ženy si stejný interval mohou vzít po druhém setu.

S horkým počasím měla v prvním kole US Open v duelu s Belgičankou Wickmayerovou problém i Petra Kvitová. "Naštěstí jsme nehrály moc dlouhých vyčerpávajících výměn. I tak mě štvalo, že jsem si musela pořád utírat pot. Raketa mi klouzala v ruce, takže některé údery byly nečisté," říkala česká jednička.

Po US Open už časomíra nebude

A co následuje, pokud tenisté a tenistky nedodrží 25 sekundový limit mezi výměnami? Při prvním prohřešku následuje jen napomenutí od hlavního rozhodčího, v každém dalším případě hráč přichází o první servis.

I tady však uplatňování pravidla závisí do jisté míry na libovůli sudího, který na základě předcházející výměny a její délky může odpočítávaní pozdržet. To kvitoval například i Novak Djokovič.

"Dokonce mi přijde, že teď mám více času než dříve. Protože hodiny začnou s odpočítáváním až poté, kdy se fanoušci utiší a hlavní rozhodčí ohlásí skóre. A to někdy samo o sobě zabere dost času," má jasno úřadující wimbledonský šampión.

Po skončení US Open časomíra na zbývajících turnajích roku k vidění nebude, o jejím stálém nasazení od začátku nové sezóny se bude teprve jednat.