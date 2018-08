Federer i Zverev prošli na US Open do třetího kola

Uspěla i wimbledonská vítězka Angelique Kerberová. Šampionka z New Yorku z roku 2016, jež vloni při pokusu o obhajobu titulu nepřešla přes první kolo, zdolala Švédku Johannu Larssonovou 6:2, 5:7, 6:4. Rovněž čtvrtý nasazený její krajan Alexander Zverev vyřadil Francouze Nicolase Mahuta 6:4, 6:4, 6:2.

Federer zvládl odpolední utkání na centrkurtu ve Flushing Meadows bez větších obtíží. Ostře sledovaný bude jeho další souboj, v kterém proti Švýcarovi nastoupí v sobotu australský talent a třicátý nasazený Nick Kyrgios.

Třicetiletá Němka si duel s Larssonovou ve druhém setu sama zkomplikovala, když za stavu 6:2, 5:2 nedokázala dopodávat k vítězství. V dalším gamu pak promarnila dva mečboly a soupeřka její zaváhání využila k zisku setu. Výhru ve vyrovnaném duelu vybojovala čtvrtá hráčka světového žebříčku až po dvou hodinách a 20 minutách.

"Ve druhém setu jsem nevyužila šanci a ona se dokázala vrátit. Snažila jsem se na druhý set zapomenout a jít znovu do vedení," řekla Kerberová v rozhovoru na kurtu. O postup do osmifinále se trojnásobná grandslamová šampionka, jež má ve sbírce i trofej z Australian Open 2016, utká se Slovenkou Dominikou Cibulkovou.

Jednadvacetiletý Zverev, jenž začal před US Open spolupracovat s Ivanem Lendlem, postoupil v New Yorku do 3. kola poprvé v kariéře. Talentovaný mladík, který dosud na žádném grandslamovém turnaji nedošel dál než do čtvrtfinále, porazil o patnáct let staršího soupeře za hodinu a 49 minut.