Kvitová v sobě probudila lvici, aby zvládla čínský pingpong

Větší boj než čekala musela zvládnout tenistka Petra Kvitová ve druhém kole US Open. Ve vyčerpávajícím horku v sobě proti houževnaté Číňance Wang Ja-fan probudila pověstnou lvici.

Petra Kvitová se přes Číňanku Wang Ja-fan probila do třetího kola US Open.

"Musela jsem," přitakala světová pětka Kvitová po výhře 7:5, 6:3 za hodinu a tři čtvrtě nad devadesátou hráčkou žebříčku. "Byl to vynikající zápas a musím přiznat, že jsem si nepředstavovala, že bude hrát tak dobře. Jsem ráda za postup."

V prvním setu vedla Kvitová 4:1, ale najednou ztrácela 4:5. "Bylo mi trošku blbě z představy, že bych v takovém pařáku měla vyhrát další dva sety. Věděla jsem, že do toho musím začít chodit. Naštěstí jsem to trefovala," oddechla si.

Nevysoká soupeřka se výborně pohybovala a dokázala čelit i ranám české dvojnásobné vítězky Wimbledonu. Míče vracela k zadní čáře a Kvitová se jen těžko propracovávala k vítězným míčům. "Chvílemi jsme hrály skoro pingpong. Bylo to hodně těžké. Jsem na sebe pyšná, že jsem zápas zvládla," uvedla svěřenkyně Jiřího Vaňka.

Kvitová zvládla první i druhé kolo ve dvou setech, ale v obou zápasech měla plné ruce práce. "Naštěstí mám za sebou ta nejvíc ošemetná kola. Zvládla jsem je ve velkém horku ve dvou setech, takže jsem ušetřila energii," těšilo ji a dodala: "Nerada bych něco hodnotila. Turnaj pokračuje a doufám, že bude pokračovat dobře."

Po utkání Kvitová divákům vysvětlovala vřeštění "Pojď!, kterým oslavuje vítězné míče v důležitých momentech. "Někdy to zapištím trochu blbě. Můj hlas občas nekontrolovatelně vyjekne," vysvětlovala, proč se omlouvala. Na druhou stranu byla ráda, že v sobě vášeň pořád má. "Po Wimbledonu (kde vypadla v 1. kole) jsem byla mentálně trochu píchlá. Bojovnost, touha i moje pojď tam je!" řekla.

V sobotním boji o osmifinále bude muset nejspíše předvést výkon, díky kterému letos získala už pět titulů. Na druhé straně kurtu totiž bude Běloruska Aryna Sabalenková, jež vyhrála před US Open generálku v New Havenu. "Má parádní formu. Favoritka asi budu pořád, ale ona po příletu do Severní Ameriky válí," řekla Kvitová.

Jediný vzájemný zápas vyhrála letos v Miami Kvitová ve třech setech. Z března si pamatuje, že nesmí ani na chvilku povolit. "Čekám podobnou přestřelku jako se Serenou (Williamsovou), i když ta je samozřejmě větší šampionka," řekla česká tenistka. A k Sabalenkové dodala: "Je to Běloruska, holka z východu, která nechá na kurtu všechno. Je velká bojovnice. Má svůj svět a motor, který ji žene. Hraje riskantně."