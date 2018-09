Program US Open: Plíšková bude hrát v neděli s Bartyovou o čtvrtfinále

Karolína Plíšková se v neděli utká s Australankou Ashleigh Bartyovou o postup do čtvrtfinále US Open. Jejich duel 4. kola se na druhém největším kurtu Louise Armstronga bude hrát jako druhý v pořadí.

Karolína Plíšková na US Open.

Turnajová osmička Plíšková se s Bartyovou dosud střetla třikrát a dvakrát prohrála, naposledy loni ve Wu-chanu. "Umí všechno, variant má hodně, ale taky docela kazí. Není to, že by nedala míč zadarmo. Bude to ale těžký zápas," řekla česká tenistka před duelem se sedmnáctou nasazenou Australankou, jež ve 3. kole vyřadila české překvapení turnaje Karolínu Muchovou.