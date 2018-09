Odvrátily tři mečboly. Pak sen Siniakové s Krejčíkovou o finále US Open skončil

České tenistky Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou si finále US Open nezahrají. S australsko-americkým párem Ashleigh Bartyová a Coco Vandewegheová prohrály i třetí letošní zápas. V New Yorku padly po obrovské bitvě po setech 4:6 a 6:7 (6:8). Češkám se povedlo odvrátit tři mečboly, ale nakonec stejně slavily jejich soupeřky.

Kateřina Siniaková na US Open.

Český pár letos ovládl grandslamy na French Open i Wimbledonu a svou kvalitu prokazoval i v New Yorku. Na další soupeřky však Siniaková s Krejčíkovou příliš dobré vzpomínky nemají. V Madridu s nimi prohrály 0:6, 1:6, ve finále v Miami 2:6 a 1:6. Ve dvou setech skončilo i semifinále US Open.

Na betonu Češky v prvním setu odehrály s rivalkami vyrovnanou partii. Klíčovým momentem se ukázala desátá hra. V ní ztratila servis za stavu 4:5 z pohledu českého páru Barbora Krejčíková a ze zisku setu se tak radovala australsko-americká dvojice.

I druhá sada nabídla napínavou podívanou. A Češky rozhodně nebyly za nějakého otloukánka, naopak, o postup se praly ze všech sil. Tak třeba v deváté hře měly hned dvě šance na brejk, ani jednu však nevyužily. Následně při podání Barbory Krejčíkové musely pro změnu odvracet mečbol, ale jelikož to Češky zvládly, bojovalo se dál.

Za stavu 5:6 šla pro změnu servírovat Kateřina Siniaková na udržení v zápase. Těžkou chvíli ustála a vynutila si zkrácenou hru. Tam musely Češky dotahovat. Až do stavu 4:5 bylo manko vždy jen těsné. Pak si australsko-americký pár vypracoval další dva mečboly, ani tady však nebyl úspěšný. Přišla však i čtvrtá šance ukončit semifinále a tou již soupeřky českých tenistek nepohrdly a mohou slavit postup do finále grandslamového US Open.